Luego de que el empresario Francho Sierralta fuera abucheado en un evento en Lima por la infidelidad que protagonizó en Argentina, Mario Irivarren decidió respaldarlo. Si bien admitió que su amigo cometió una equivocación, resaltó sus cualidades como persona.

En su declaración, el chico ‘reality’ calificó como una falta grave la infidelidad que Sierralta cometió contra su esposa, Nathalie Galleno, en marzo de 2026, cuando fue captado besando a modelos extranjeras a bordo de un yate, durante una celebración en la que también estaban Mario, Said Palao y Patricio Parodi.

Irivarren explicó que mantiene una amistad cercana con Sierralta y evitó justificar las imágenes difundidas por “Magaly TV La Firme”

El modelo sostuvo que este episodio no define la personalidad del empresario, luego de que el público le recordara el escándalo durante un espectáculo en vivo de “Nadie Dice Nada”, programa de Luzu TV, realizado el domingo 22 de noviembre en Lima.

Irivarren explicó que mantiene una amistad cercana con Sierralta y evitó justificar las imágenes difundidas por “Magaly TV La Firme”, en las que apareció besando a otra mujer durante una despedida de soltero.

“Yo lo conozco, es mi amigo, cometió una equivocación y eso no lo puede tapar nadie, ni con una pelota del tamaño de la Tierra, en eso coincidimos todos”, señaló el conductor.

Mario Irivarren reaparece en una entrevista para aclarar su situación sentimental, responder sobre las polémicas recientes y comentar su decisión de alejarse de la televisión para enfocarse en sus negocios y su vida personal.

Mario Irivarren destaca las cualidades de Francho Sierralta

A pesar de reconocer la falta, Irivarren destacó las cualidades personales del empresario y cuestionó que se le juzgue únicamente por ese episodio.

“¿Esa acción particular lo define? No, yo lo conozco, Francho es un tipazo, es un tipo bueno, noble, divertido, trabajador, tiene muchas cualidades”, afirmó, y agregó que no considera justo juzgar a una persona solo por sus defectos sin tomar en cuenta sus virtudes.

Asimismo, el presentador sostuvo que Sierralta comprendió la magnitud de sus actos y descartó que vuelva a cometer una falta similar en el futuro.

“Creo que realmente es superconsciente de la magnitud, lo tiene interiorizado, y no es algo que se va a repetir ni remotamente”, manifestó antes de celebrar que la pareja decidiera continuar con su matrimonio.

¿Qué dijo Mario Irivarren sobre el incidente de Francho Sierralta en Lima?

Respecto al incidente ocurrido durante el espectáculo de Nadie Dice Nada, de Luzu TV, en Lima, Irivarren opinó que su amigo debió intervenir para evitar que su esposa siguiera expuesta a los cuestionamientos de los asistentes que acudieron al Costa 21.

“Si estás tú como parte de su público y ves que se está generando esta situación y le dices: ‘Nico, por favor, córtala ahí’, yo creo que el pata la corta”, indicó sobre la reacción que, a su parecer, debió tener ante el conductor argentino Nicolás Occhiato.