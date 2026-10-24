En la misma conversación, Irivarren explicó los motivos por los cuales vive con su madre y el rol que cumple en su cuidado diario | Foto: Difusión
En la misma conversación, Irivarren explicó los motivos por los cuales vive con su madre y el rol que cumple en su cuidado diario | Foto: Difusión
Por Redacción EC

En una reciente entrevista, Mario Irivarren reveló que convertirse en padre por el momento no figura entre sus prioridades para los próximos cinco años, ya que prioriza sus planes personas, como viajar, antes de cumplir esa importante etapa.

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