En una reciente entrevista, Mario Irivarren reveló que convertirse en padre por el momento no figura entre sus prioridades para los próximos cinco años, ya que prioriza sus planes personas, como viajar, antes de cumplir esa importante etapa.

Y es que, al ser consultado por la periodista Verónica Linares en su podcast, Irivarren abordó las especulaciones respecto a un posible matrimonio y llegada de un hijo con su pareja, Tabata Suárez, luego de regalarle un anillo tras cumplir el primer mes de noviazgo.

Tabata Suárez habla de su relación con Mario Irivarren. (Foto: Instagram / @marioirivarren)

“Debe ser un sentimiento espectacular, pero no es que me quite el sueño, no es que me despierte emoción” , afirmó Irivarren, detallando que por el momento, sus metas están centradas en realizar viajes por Tailandia, Indonesia, Australia y diversos países de África en los próximos 5 años

Sobre este punto, precisó que una vez concluidos esos proyectos personales considerará si ha llegado el momento de pasar al nivel de la paternidad.

Por otro lado, el exintegrante de ‘Combate’ sostuvo que aún vive con su madre para brindarle asistencia médica constante, debido a que ella padece de fibromialgia, un diagnóstico que le genera intensos dolores musculares y articulares.

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Irivarren señaló que su progenitora requiere ayuda permanente para realizar labores domésticas o cotidianas, ya que el esfuerzo físico suele desencadenarle recaídas de dolor.

A su vez, manifestó que aunque la frecuencia de las crisis ha disminuido en la actualidad, se mantiene atento ante cualquier necesidad de traslado a un centro de salud o administración de medicamentos.

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