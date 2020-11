Vania Bludau y Mario Irivarren fueron captados dándose un tierno beso en pleno atardecer a la salida de un conocido restaurante ubicado en la Costa Verde. El chico reality habló al respecto con las cámaras de “América Espectáculos”.

El integrante de “Esto es Guerra” manifestó que no está buscando ocultar nada; sin embargo, enfatizó que no le gusta dar detalles de su vida personal.

“Me ha grabado alguien de un celular en la cochera, no vivo escondido, no estoy haciendo nada malo, soy un joven soltero. Yo disfruto mi vida, entiendes. A lo que voy es que no doy relleno, ni explicaciones porque no me gusta, pero tampoco vivo escondiéndome, estoy en un lugar público, en un restaurante concurrido, sé que me pueden grabar, pero no me molesta”, declaró para el programa de Rebeca Escribens.

Ante la insistencia del reportero sobre la relación que mantenía con Vania Bludau, Irivarren dijo que está feliz. “No doy detalles, lo que se ve no se pregunta. Estoy contento con todo lo que ha sucedido este año, en lo personal, laboral, en lo sentimental, ha sido un buen año para mí”, acotó sonriendo.

Mario también reveló que pasará Año Nuevo en Miami, y aseguró que ya lo había planeado antes de que Bludau llegara a Perú e incluso antes de que fueran captados besándose. “Las cosas se han dado así, igual yo el pasaje a Miami lo compré desde antes de que Vania venga, desde antes que nos grabaran y todo, son las coincidencias de la vida”, acotó.

