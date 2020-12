Mario Irivarren y Vania Bludau no dejan de ser tendencia por los comentarios que se dan en cualquier fotografía que comparten en sus redes sociales. Esta vez el chico reality causó sorpresa al comentar en una sensual foto de Bludau.

En la imagen, la modelo aparece sentada sobre una alfombra, en el piso, con un escotado vestido en tono verde agua. “Estado actual: camino al aeropuerto a tomar el primer avión que encuentre”, señaló inicialmente y en un segundo comentario colocó varios emojis, entre ellos un anillo de compromiso.

Es ahí que las cámaras de América Espectáculos fueron en búsqueda de sus respuesta al comentario. “Todo a su tiempo, todo tiene un proceso”, señaló en primer momento sobre la posibilidad de una pedida de mano.

“Es una broma, sale tan guapa en la foto que es una manera de... ¿Cómo decirlo? Un piropo millenial”, agregó.

Del mismo modo, afirmó que la modelo, que radica en Miami, tiene una personalidad muy relajada, parecida a la de él. “No te hace problemas con nada, siempre está de buena actitud, siempre está pilas. No es una persona de armas tomar o de carácter”, agregó sobre Bludau.

Mario Irivarren sorprende con comentario de anillo a Vania Bludau

Además, está muy entusiasmado por su nuevo romance y habló sobre si es posible mantener una relación a distancia. “Me siento afortunado de estar comenzando algo con Vania, me siento contento con eso. (Sobre la distancia) No, estoy yendo para allá dentro de poco y Vania viene acá en verano”, comentó.

Cabe señalar que el fin de semana pasado, Vania Bludau sorprendió a Mario Irivarren bailando un romántico tema en sus historias de Instagram donde lo etiquetó. Ambos han sido vinculados desde hace unas semanas, cuando fueron captados besándose en la Costa Verde.

