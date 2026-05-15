Mario Irivarren admitió haberle sido infiel a su expareja, Onelia Molina, en Argentina con modelos extranjeras, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias que provocó el fin de su relación.

Por ello, en declaraciones para ‘Amor y Fuego’, aseguró considerarse un buen individuo que, como cualquier persona, comete errores, pero que mantiene la capacidad de afrontar los cuestionamientos.

“Es parte de este negocio, es parte de este mundo, es parte de lo que nos dedicamos, de la vida pública y que estamos expuestos, y sobre todo cuando uno comete un error de la magnitud como el mío, tiene que saber lidiar y apechugar ”, declaró.

Por otro lado, Irivarren descartó tener problemas respecto a la comunicación y el afecto que Onelia mantiene aún con su madre, Marcela León.

Respecto a las recientes afirmaciones de la odontóloga, quien detalló que prioriza su bienestar, el conductor señaló que no se involucra en dicha relación y que le parece positivo que ambas conserven su amistad.

Roly Ortiz, creador de Skándalo, comparte su lucha contra la trombosis que le amputó parte del brazo y amenaza su pierna. Se recupera en el Hospital Callotano Heredía, mantiene su chispa pese a los días difíciles y reacciona con enojo al mencionar a Luis Carvajal, refiriéndose a enemigos pasados. Expresa gratitud y dolor emocional por las mentiras de excompañeros.

“Ella y mi madre tenían mucho cariño y si quieren conservar un vínculo, una amistad o como lo quieran llevar, me parece perfecto”, aseveró.

Finalmente, respecto a las especulaciones que vinculan sentimentalmente a Molina con el modelo Kevin Díaz, Irivarren explicó que prefiere mantenerse al margen de estas polémicas.

“No veo nada de nada de temas mediáticos de farándula. Yo no puedo controlar lo que digan de mí o piensen de mí, sí puedo controlar lo que yo siento o quiero sentir”, manifestó.

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