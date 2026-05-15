Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El exchico reality concluyó que prefiere enfocarse en su tranquilidad emocional antes que en las opiniones de las demás | América TV (Captura)
El exchico reality concluyó que prefiere enfocarse en su tranquilidad emocional antes que en las opiniones de las demás | América TV (Captura)
Por Redacción EC

Mario Irivarren admitió haberle sido infiel a su expareja, Onelia Molina, en Argentina con modelos extranjeras, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias que provocó el fin de su relación.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.