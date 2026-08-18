Mario Irivarren coincidió con su expareja Onelia Molina y el actual saliente de ella, Kevin Díaz, durante un matrimonio celebrado el último fin de semana. El encuentro ha captado la atención de todos debido al vínculo sentimental que existió entre el exchico reality y la odontóloga, quienes terminaron su relación meses atrás.

Según las imágenes compartidas en redes sociales, Onelia asistió a la boda acompañada de Kevin Díaz, mientras que Mario Irivarren también formó parte de la lista de invitados. Sin embargo, las fotografías y videos difundidos no muestran a los tres juntos en ningún momento de la celebración.

Irivarren apareció sonriente junto a otros asistentes al matrimonio, mientras que Onelia y Kevin fueron registrados disfrutando de la ceremonia y la fiesta. La propia novia compartió fotografías con ambos invitados, aunque decidió retratarse por separado con Mario y con la pareja.

Juntos pero no revueltos Mario Irivarren y Onelia Molina. (Captura Tv)

De esta manera, no se conoce si Mario y Onelia llegaron a saludarse durante la celebración o si tuvieron algún tipo de conversación. Las imágenes difundidas hasta el momento muestran que ambos mantuvieron distancia durante el evento.

El encuentro ocurre después de que Onelia Molina hiciera pública su cercanía con Kevin Díaz. La modelo ha expresado que se siente muy querida por el venezolano y ha destacado las sensaciones que experimenta en esta nueva etapa sentimental, incluso al compararlas con su anterior relación.

“Kevin me hace sentir querida, amada. Hay personas que te hacen sentir cosas en un mes y otras que no te hicieron sentir eso en muchos años. No es el tiempo, sino la persona. Hoy en día estoy sintiendo muchas cosas bonitas”, comentó en una pasada entrevista Onelia Molina.

Juntos pero no revueltos Mario Irivarren y Onelia Molina. (Captura Tv)

Por ahora, ninguno de los protagonistas se ha referido al inesperado encuentro en el matrimonio. Las imágenes, sin embargo, muestran que Mario Irivarren y Onelia Molina coincidieron en el mismo espacio junto a sus respectivos grupos de amigos, en una celebración donde ambos habrían optado por mantener la distancia.