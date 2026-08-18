Mario Irivarren coincidió con su expareja Onelia Molina durante un matrimonio celebrado el último fin de semana. (Foto: Instagram /@oneliamolina_ -@marioirivarren)
Mario Irivarren coincidió con su expareja Onelia Molina durante un matrimonio celebrado el último fin de semana. (Foto: Instagram /@oneliamolina_ -@marioirivarren)
Por Redacción EC

Mario Irivarren coincidió con su expareja Onelia Molina y el actual saliente de ella, Kevin Díaz, durante un matrimonio celebrado el último fin de semana. El encuentro ha captado la atención de todos debido al vínculo sentimental que existió entre el exchico reality y la odontóloga, quienes terminaron su relación meses atrás.

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