Said Palao y Mario Irivarren fueron captados en una fiesta privada a bordo de un yate en Argentina, en compañía de un grupo de mujeres y sin la presencia de sus actuales parejas, Alejandra Baigorria y Onelia Molina.

Las imágenes, difundidas como un adelanto exclusivo del programa ‘Magaly TV La Firme’ este martes 17 de marzo, muestran a los denominados chicos reality disfrutando de una jornada de sol, bebidas alcohólicas y música.

Según el material audiovisual, en la reunión también participó Patricio Parodi, aunque el foco de la crítica se ha centrado en Palao e Irivarren debido a sus compromisos sentimentales vigentes.

“Sabemos todo, absolutamente todo lo que hicieron en Argentina. El que se sienta aludido, que se lo chante”, reza el avance de Magaly TV durante la promoción del informe periodístico.

La situación de Said Palao es sensible, pues su matrimonio aún no cumple un año. En tanto, la relación de Mario Irivarren con Molina ya había sido cuestionada por acercamientos con su expareja, Vania Bludau, en la boda de Palao.

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