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El informe completo, que promete detallar el itinerario de los implicados en territorio argentino, será emitido esta noche a través de la señal de ATV | Foto: Facebook / Magaly TV (Captura) / Composición EC
El informe completo, que promete detallar el itinerario de los implicados en territorio argentino, será emitido esta noche a través de la señal de ATV | Foto: Facebook / Magaly TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Said Palao y Mario Irivarren fueron captados en una fiesta privada a bordo de un yate en Argentina, en compañía de un grupo de mujeres y sin la presencia de sus actuales parejas, Alejandra Baigorria y Onelia Molina.

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