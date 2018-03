Marisol Aguirre: "Mi hijo es mejor actor que su papá y yo"

Marisol Aguirre destacó el talento actoral de Stefano, el mayor de los tres hijos que tiene con Christian Meier. La actriz aseguró que es mucho más talentoso que "sus padres".

En octubre pasado, el joven de 21 años terminó sus estudios en la escuela Stella Adler de Los Ángeles, ciudad donde ha iniciado una carrera como actor.

"Hace cuatro años viajó Los Ángeles para estudiar actuación. El año pasado terminó su carrera, estuve en su graduación y lo vi actuando en una obra de Shakespeare (William), en un súper papel. Se me salieron las lágrimas al verlo tan talentoso", comentó Marisol en entrevista con El Comercio.

La protagonista de "Vacaciones en Grecia" narró que ni Christian ni ella esperaban que Stefano Meier se dedicara a actuar. "Nos sorprendió a los dos, pero lo apoyamos y ahora está en la etapa más difícil: en la de cásting, pues allá el mercado es enorme y competitivo", dijo.

Pese al difícil mercado en el que se desarrolla Stefano, Marisol está convencida que triunfará como actor.

"Pienso que va a triunfar allá (en el mercado norteamericano) porque es un chico con mucha luz, muy chancón, muy dedicado y tiene talento. Cuando fui a verlo actuar, el director de la obra se me acercó para decirme que estaban felices de haber tenido a Stefano como alumno, que creían que iba a ser un gran actor. Me emocioné, me salieron lágrimas por todo lo bueno que decían sobre mi hijo",acotó la actriz.

Finalmente, Marisol Aguirre dijo, convencida, que Stefano llegará a Hollywood. "Yo creo que sí lo voy a ver en Hollywood", remarcó.

"NO ME LLAMEN SOLTERONA"

Marisol forma parte del elenco de actores de la película de Big Bang Films, "No me llamen solterona". Interpreta a María Gracia, una mujer empoderada y exitosa. El filme se estrena este 29 de marzo a nivel nacional.