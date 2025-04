Marisol, cantante conocida como ‘La Faraona de la Cumbia’, envió una carta notarial a Pamela López, expareja del futbolista Christian Cueva, tras haberla vinculado sentimentalmente con el deportista.

En el documento legal, difundido en varios medio de espectáculos, la artista negó haber tenido un romance o ‘affaire’ con Cueva, indicando que estas acusaciones son una estrategia para perjudicar su imagen.

“Solicito a Mayra Pamela López Solórzano que se rectifique de las afirmaciones en mi contra. Afirmó que yo tuve un ‘affaire’ con su expareja Christian Cueva, lo cual es una mentira” , señala el texto de la carta.

Marisol pidió que Pamela López se rectifique por indicar que la cantante tuvo un romance con Christian Cueva | Foto: Amor y Fuego (Captura)

Conversaciones expuestas y acusaciones públicas

La polémica estalló luego de que se difundieran conversaciones entre Marisol y Christian Cueva que, según la opinión pública, daban a entender una relación más allá de la amistad.

Pamela sostuvo en ‘El Valor de la Verdad’ que existía un vínculo sentimental entre la cantante y su exesposo. Ante estas afirmaciones, Marisol no tardó en desmentir los rumores en el programa "Amor y Fuego", y posteriormente procedió con acciones legales.

Según se lee en la carta, Marisol acusa a López de exponer comunicaciones privadas:

“Difunde, de forma injuriosa e incisiva, las comunicaciones que hemos tenido, incluso grabando una llamada que tuvimos, exponiéndola ante el público para que se den malas interpretaciones y se mancille mi honor y mi buena reputación”.

Defensa de Pamela López se pronuncia

Rosario Sasieta, abogada de Pamela López, aseguró que la notificación fue recibida y que están evaluando su contestación. “Estamos cocinando todavía. Nuestra patrocinada nos ha pedido responderla”, indicó la letrada.

Por su parte, Marisol pidió no ser vinculada a Christian Cueva, indicando que no permitirá más especulaciones contra ella. “Su intención no es otra cosa que involucrarme en todo este show para afectar mi imagen”, dijo en referencia directa a Pamela López.