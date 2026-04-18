La cantante de cumbia, Marisol, conocida como la ‘Faraona’, envió una carta notarial a la conductora de televisión Magaly Medina, exigiéndole una disculpa por los comentarios emitidos en "Magaly TV: La Firme", donde criticó su apariencia y vestimenta en su último video musical.

Y es que, la disputa surgió cuando Medina hizo comentarios sobre el aspecto físico de la cantante, utilizando adjetivos que su defensa consideró discriminatorios y difamatorios.

“Es lamentable y denigrante que una mujer discrimine e incite a la discriminación contra otra mujer, por lo que rechazamos tajantemente las declaraciones difamatorias”, dicta el documento enviado a la presentadora de ATV, difundido en ‘Amor y Fuego’.

Por su parte, Medina respondió a las acusaciones en su programa, rechazando que sus opiniones califiquen como agresión, pues afirmó que solo se limitó a juzgar el vestuario seleccionado para la producción audiovisual.

“La gente que está frente a cámaras tiene que soportar la crítica”, señaló la comunicadora, argumentando que el diseño de la prenda no favorecía la figura de la intérprete.

Sin embargo, Marisol estableció un plazo máximo de 24 horas para que Magaly se retracte. De lo contrario, su defensa iniciará procesos judiciales por los delitos de difamación agravada, discriminación e incitación a la discriminación.

“En caso de no cumplir con el plazo dado, se procederá a denunciarla, interponiendo las acciones legales correspondientes ante las autoridades competentes, con el fin de salvaguardar la imagen de Marisol”, añadió el documento.

Comunicado de Marisol

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