Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Medina, por su parte, respondió a las acusaciones, rechazando que sus opiniones califiquen como agresión con la cantante | Foto: ATV (Captura) / Facebook / Composición EC
Medina, por su parte, respondió a las acusaciones, rechazando que sus opiniones califiquen como agresión con la cantante | Foto: ATV (Captura) / Facebook / Composición EC
Por Redacción EC

La cantante de cumbia, Marisol, conocida como la ‘Faraona’, envió una carta notarial a la conductora de televisión Magaly Medina, exigiéndole una disculpa por los comentarios emitidos en "Magaly TV: La Firme", donde criticó su apariencia y vestimenta en su último video musical.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.