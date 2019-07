Marisol 'Faraona de la cumbia' sobre "El gran show": "Pasé peores cosas que Susan"

Marisol, la cantante conocida como 'Faraona de la cumbia', se identificó con la situación que vivió Susan Ochoa en "El artista del año". Dijo que ella también la pasó mal durante su participación en el 'reality' sabatino de baile.

La intérprete de "La escobita" fue invitada en el 2015 a "El Gran Show". También acompañó en una gala especial a Daniela Darcourt en "El Artista del Año".

"De repente la señora (Gisela Valcárcel) no quiso hacerle sentir mal, pero lo hizo, no utilizó las palabras correctas y de hecho que Susan tenía que molestarse", dijo Marisol en declaraciones a Exitosa Noticias.

La 'Faraona de la Cumbia' señaló que vivió momentos difíciles en el 'reality' de baile sabatino de América TV, que la llevaron a pensar en renunciar.

Marisol, en 2015, en "El gran show". (Video: YouTube)

"Viví cosas peores que ella (Susan Ochoa), sin embargo nunca dije nada porque no me sumaba a mi carrera. Yo no quise hablar nunca de este tema y la verdad pasé peores cosas que Susan. En público no me dijeron lo que le dijeron a ella, porque me da un ataque, pero pasé muchas cosas ahí, me trataron prácticamente como si fuera un trapeador, no respetaron el contrato que tuvimos. Al inicio me quería ir, pero me encariñé con el programa y seguí. Luego me obligaron a irme y me fui", declaró Marisol.

La cantante aclaró que, cuando acompañó a Daniela Darcourt en "El Artista del Año" no lo hizo por el programa ni por Gisela Valcárcel, sino por la salsera en su presentación.

"Si he vuelto a bailar, pero no fui por la producción, ni el canal, fui por Daniela Darcourt que es mi amiga y la quiero. Fui, bailé y me quité", finalizó Marisol.

RENUNCIA IRREVOCABLE



Hace algunas semanas, Susan Ochoa renunció a "El artista del año. Señaló que su decisión responde a "humillaciones" sufridas en el programa, por parte de la conductora Gisela Valcárcel.

"Doy un paso al costado en el programa 'El artista del año' porque me sentí muy mal, me sentí humillada. Sentí que mi trabajo, con las palabras de la señora Gisela, ha sido nada. Y para mí, todo lo que he logrado hasta ahora tiene un valor importante, porque me ha costado mucho sacrificio".

"Las gaviotas no las gané por un escándalo. Las gané gracias a sacrificio, lágrimas y dolor. Para mí tienen un gran valor. Esas gaviotas tienen el nombre del Perú", agregó.