Luego que Tony Rosado fuera intervenido en el Callao por ser parte de un show en pleno toque de queda, la cantante Marisol se refirió al respecto en comunicación con el programa “Mujeres al mando” de Latina.

En conversación con el medio de televisión, la intérprete de cumbia señaló que sus colegas aceptan contratos para cantar en eventos porque “necesitan trabajar” en medio de la pandemia.

“Todos los artistas que están haciendo privados, porque en realidad tenemos necesidad, necesitamos trabajar, todos se han reabierto (...) díganme cómo quieren que nosotros los artistas sobrevivamos, está bien hay que reinventarse, (...) pero hay muchos que no tienen la solvencia para poderse reinventar”, dijo Marisol en “Mujeres al Mando”.

La artista aclaró que realizar “privaditos” es consecuencia de la necesidad de los artistas luego que los eventos multitudinarios se cancelaron para evitar contagios.

“Al ver que tenemos responsabilidades, tenemos una familia, tenemos gastos que pagar, mis compañeros están saliendo a trabajar, qué otra cosa nos dejan. Así como lo han detenido a él (Tony Rosado), y a muchos artistas que han salido a trabajar, por la necesidad. ¿Por qué no han hecho lo mismo por los grandes mítines que han hecho?”, añadió.

En ese sentido, Marisol confesó que ella hasta el momento no aceptó realizar eventos privados, pero pide a las autoridades reactivar ese sector.

“A mí me han llamado, me llaman todos los días para contratarme, para pedirme privados, para locales con permiso, todo y nosotros no hemos aceptado por evitar problemas como lo que ha pasado, pero yo no sé hasta cuándo podremos estar así, todos necesitamos trabajar. No sé si mañana, pasado pueda aceptar trabajar así”, reveló.

Tony Rosado fue intervenido por la Policía en fiesta COVID

El cantante de cumbia había dicho anteriormente que respetaría las disposiciones del gobierno, pero fue intervenido mientras realizaba un show presencial con su orquesta en el Callao.