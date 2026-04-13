Luego que Magaly Medina tuviera duras críticas en su contra por su vestuario, la cantante Marisol salió al frente para responder de forma enérgica a los comentarios negativos. Según dijo ‘La Faraona’, no le molestan las críticas, pero sí le sorprende que una mujer cuestione a otra por temas físicos.

En una reciente entrevista con “Amor y Fuego”, la cantante fue clara al señalar que no le afectan las críticas a su cuerpo ni al vestuario que utilizó en el videoclip del nuevo tema “Mar y Sol”, pero si le preocupa el impacto social que pueda tener.

Según indicó, los comentarios son opiniones libres; sin embargo, considera que uno debe ser cuidadoso de lo que dice si trabaja para un canal de televisión, ya que podría incurrir en mensajes de ‘body shaming’ en señal abierta.

“A mí no me afectan los comentarios, Gigi. Yo los tomo todos de la manera más fresh, más tranqui. Cada uno tiene su opinión libre. Pero ¿sabes cuál me sorprende? Que un programa de televisión dirigido por una mujer tenga que criticar a otra mujer y decirle ‘saco de papas’. Eso sí me sorprende”, expresó.

“Eso para mí, en lo personal, decirlo ante todo el Perú, es incitar al bullying. O sea, que a cualquier persona le pueden decir ‘saco de papas’, eso es una falta de respeto… Eso es peligroso. En los colegios, hay niñas gorditas y otra niña puede decir: ‘Oye, tú no puedes usar ese short o ese top porque eres gordita’. ¿Acaso tenemos que tener el cuerpo perfecto para usar la ropa que nos gusta?”, resaltó la popular cantante de cumbia.

Como se recuerda, Marisol sorprendió a todos al incursionar en el género urbano con el lanzamiento de “Mar y Sol”, tema que grabó al lado de los jóvenes talentos Barúa, Lil Angelo y Bathul.

Magaly Medina también responde

Durante una reciente emisión de “Magaly TV, la firme”, la conductora Magaly Medina respondió a las acusaciones formuladas por Marisol y dijo que está victimizándose.

“Oye, ¿y qué le pasa a la Marisol? Ahora resulta que se victimiza. Ahora resulta que yo le estoy haciendo bullying. Ay, Marisol, ubícate. ¿Qué le pasa? A la gente ahora que es artista, que está frente a las cámaras, tiene que soportar crítica. Eso no se llama bullying, se llama crítica”, replicó la presentadora de televisión.