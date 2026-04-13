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Marisol le responde a Magaly Medina por críticas a su vestimenta en videoclip. (Foto: Instagram - Marisol / Captura de YouTube - "Magaly TV, la firme")
Marisol le responde a Magaly Medina por críticas a su vestimenta en videoclip. (Foto: Instagram - Marisol / Captura de YouTube - "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Luego que Magaly Medina tuviera duras críticas en su contra por su vestuario, la cantante Marisol salió al frente para responder de forma enérgica a los comentarios negativos. Según dijo ‘La Faraona’, no le molestan las críticas, pero sí le sorprende que una mujer cuestione a otra por temas físicos.

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