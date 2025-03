Ante la filtración de sus chats privados con el futbolista Christian Cueva, la cantante Marisol pidió respaldo a Magaly Medina, buscando por intermedio de su producción, establecer contacto directo con ella, reveló la conductora de televisión.

“Ayer ella insistentemente hablaba con una persona de mi producción a la que le pedía hablar conmigo. (Le decía) ‘Quiero hablar personalmente con Magaly porque quiero su apoyo’”, contó Medina en su programa, el jueves 13 de marzo.

Sin embargo, la comunicadora estableció que no podía brindarle apoyo debido a su postura sobre las mujeres que tienen romances con hombres casados o comprometidos.

“Yo marco postura siempre. Yo he respetado mucho a Marisol y la seguiré respetando como cantante, pero otra cosa es que se haya pasado al otro lado, es decepcionante”, agregó la conductora de ATV.

Magaly Medina sobre Marisol tras compararla con Tilsa Lozano: “Las clandestinas no me gustan”

Además, Medina comparó a la intérprete con Tilsa Lozano, modelo célebre por su relación extraoficial con el futbolista Juan Manuel ‘El Loco’ Vargas en 2014, reafirmando su negativa a apoyar a quienes, según ella, no respetan las relaciones ajenas.

“Las clandestinas no me gustan, me parecen gente sin moral. No puedo darte mi apoyo, lo siento mucho. Es como si le hubiera dado mi apoyo a Tilsa Lozano. Eso es algo que no voy a hacer. Aquí las Tilsas no tienen cabida”, sentenció.

¿Cómo fueron los chats entre Marisol y Christian Cueva?

En las conversaciones que se dieron a conocer entre Cueva y Marisol, se evidenciaba una relación amical con bastante intimidad, mostrando reclamos y desacuerdos muy parecidos a los de una pareja.

Por ejemplo, cuando Marisol le reclamaba al deportista no haber grabado una canción juntos, el que no tuviese tiempo para verla. Además del trato cariñoso que ambos tenían, especialmente de Cueva, quien se refería a la cantante como “Sol” o “Mi amor”.