Resumen

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El presunto agresor también registra una denuncia por agredir a su propio hijo de diez años | Foto: Amor y Fuego (Captura) / Difusión / Composición EC
El presunto agresor también registra una denuncia por agredir a su propio hijo de diez años | Foto: Amor y Fuego (Captura) / Difusión / Composición EC
Por Redacción EC

Este martes 14 de abril, la conocida cantante de cumbia Marisol, la Faraona, protagonizó una pelea callejera con un trabajador de parqueo en la avenida El Polo, en Surco, alrededor de las 4 p. m., al finalizar la grabación de un musical.

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