Este martes 14 de abril, la conocida cantante de cumbia Marisol, la Faraona, protagonizó una pelea callejera con un trabajador de parqueo en la avenida El Polo, en Surco, alrededor de las 4 p. m., al finalizar la grabación de un musical.

El incidente se produjo tras una disputa por el estacionamiento de su vehículo con Jozip Molleda, empleado de un servicio de parking, quien cuenta con un historial de 28 denuncias por agresión física y psicológica, reportó ‘Amor y Fuego’.

Según el parte policial, Molleda habría increpado a la cantante por estacionar en una zona restringida. Por su parte, la cantante admitió haber reaccionado físicamente tras escuchar supuestos insultos racistas.

“El sujeto comenzó a decir palabras soeces y de carácter discriminatorio. Por esa razón, lo bofeteé”, declaró la intérprete en su manifestación. Molleda, en tanto, presentó arañazos en el rostro, indicando que fue él la víctima de la agresión.

Molleda Sabolotny, quien presentaba arañazos en el rostro, aseguró que fue él quien inicialmente sufrió la agresión. “No la insulté, lo único que le dije fue ‘conchuda’. Me golpeó con el celular en la cabeza”, afirmó.

Después del enfrentamiento, Jozip habría dañado el vehículo de la cantante para impedir su huida antes de la llegada de la Policía. Ambos fueron trasladados a la comisaría y se retiraron alrededor de las 9 p. m.

Emotivo reencuentro entre Marisol y Janet tras muchos años de amistad. Se abrazan con cariño, recordando lo que saben la una de la otra y dejando atrás rencores. '¡Abraba! ¡Qué espasa!', exclaman con emoción, destacando la importancia de la amistad verdadera.

La situación de Molleda Sabolotny se agravó al revelarse su extenso registro policial, que incluye una denuncia por agredir a su propio hijo de diez años.

Ante las imágenes, el gerente del servicio de valet parking anunció el despido inmediato del trabajador. “No avalamos ningún tipo de comportamiento altanero contra una mujer. Este personal no va a continuar”, sentenció.

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