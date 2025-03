El último fin de semana estuvo marcado por las declaraciones de Pamela López en “El valor de la verdad”, donde mencionó que el futbolista Christian Cueva intentó afanar a Marisol. Esto luego que la aún esposa de ‘Cuevita’ encontrara conversaciones borradas entre la cantante y el padre de sus hijos.

“¿Christian Cueva afanó a Marisol?”, preguntó Beto Ortiz. La respuesta de Pamela López fue un claro “sí”, que rápidamente fue respaldado por el polígrafo. Esta respuesta dio pie a la verdad tras lo sucedido.

Según contó López, Cueva tenía conversaciones borradas con Marisol en su Instagram y cuando lo confrontó, el futbolista aseguró que la cantante le había pedido un saludo, y al no recibir respuesta ella misma borró la conversación.

Pamela López respondió que Christian Cueva intentó afanar a la cantante Marisol. (Foto: Captura de video)

Esta confesión de López generó un sinfín de reacciones en redes sociales, entre ellos Yolanda Medina, quien suele ser muy crítica de Marisol. Tras la emisión de “El valor de la verdad”, Medina recurrió a sus redes sociales para publicar el siguiente mensaje: “Juguetona eras”, seguido de una prolongada risa.

Sorprendiendo a todos, Marisol no se quedó de brazos cruzados y compartió en sus stories de Instagram el post de Yolanda Medina, pero le agregó un breve, pero llamativo mensaje. “No como tú, destructora. No te daré luz, sigue viviendo en la oscuridad”, escribió la ‘Faraona’.

Marisol reacciona tras ser vinculada con Christian Cueva y le responde a Yolanda Medina. (Foto: Captura de IG)

Marisol se pronuncia sobre amenaza de Christian Cueva

En “El valor de la verdad” se reveló que Christian Cueva intentó afanar a Marisol, hecho que fue reconocido por la cantante. Fue la misma ‘Faraona’ quien le contó a Pamela López que tenía las pruebas de todo y un video del futbolista llorando. Además, ‘Cuevita’ habría amenazado a la cantante con hacer públicas las conversaciones.

“Yo tengo videos en donde él está llorando. Algunas cosas capturé porque sabía que me podía servir. Me ha dolido mucho, pensé que era una buena persona. No sé qué pasó por su cabeza”, dice Marisol en el audio difundido por “El valor de la verdad”.

