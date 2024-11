Pamela Franco y Christian Cueva presentaron una nueva versión de “El cervecero”, en el debut del futbolista como cantante. La expectativa en torno al estreno del tema ha sido mucha, pero no todos han recibido la noticia de la mejor forma, y la respuesta del público ha generado comentarios divididos. Si bien hay algunos que apoyan esta versión, otros, como la cantante Marisol, se han mostrado en desacuerdo.

La popular ‘Faraona de la cumbia’ recurrió a sus redes sociales para mostrar su posición frente a la nueva versión de “El cervecero”, que estrenaron Pamela Franco y el futbolista Christian Cueva. A través de un mensaje en sus stories, Marisol se mostró en desacuerdo con este lanzamiento.

“Cómo destruyeron esa bonita canción, un clásico de la cumbia peruana”, escribió Marisol. De esta manera, la experimentada cantante aseguró que, en su opinión, la nueva versión del clásico tema no es de su agrado.

Publicación de Marisol en sus redes sociales.

Cabe señalar que el tema fue escuchado, por primera vez completo, en el programa “Magaly TV, la firme”, donde no solo se presentó la canción, sino también un videoclip que recoge imágenes de Pamela Franco y Christian Cueva juntos.

Pese a la polémica que ha generado el debut de Christian Cueva como cantante, el lanzamiento oficial de la canción todavía no tiene fecha oficial para su estreno en las plataformas digitales.

Pamela Franco enamorada de Christian Cueva

Al ser consultada por lo que más le gusta del popular ‘Aladino’, la cantante de cumbia aseguró que es un gran bailarín. Por si fuera poco, aseguró que “no canta mal” y que uno de los puntos en común es que le gusta mucho la música.

“A mí me gusta como baila, si me preguntas a mí yo le pongo 10… Él no canta mal, tal vez no lo escuchen por ahí, él siempre canta, le gusta mucho la música y quizás tenemos eso en común. Tu compartes con él y siempre te estas riendo”, aseguró Franco a Radiomar.

Como se recuerda, la pareja hizo su primera aparición pública el pasado 1 de noviembre, durante un concierto de Pamela Franco. El futbolista subió al escenario, animó el show y selló su romance con un beso en la mejilla. Después, Christian Cueva le dijo “te amo” a la cantante en una entrevista para un programa de YouTube.

Christian Cueva respondió a nueva denuncia de Pamela López