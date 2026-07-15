Mark Vito Villanella causó revuelo al difundir una publicación que sugería problemas en su relación sentimental con Leslie Echevarría a través de mensajes y pronunciamientos en sus cuentas de Instagram.

El comunicado llamó la atención por su tono emocional y de despedida definitiva. “Con mucho dolor en el corazón queremos comunicarles que, después de pensarlo durante mucho tiempo, hemos decidido ponerle fin a una etapa muy importante para nosotros”, indicaba el texto. La nota agregaba que “no ha sido una decisión fácil” e involucraba recuerdos llevados con cariño.

Esto ocurre poco después que ambos fueran protagonistas de una boda muy difundida en junio de 2026. Leslie Echevarria es una empresaria de 27 años dedicada a liderar diversos proyectos en plataformas digitales, mientras que Mark Vito Villanella ha consolidado su carrera como influencer.

Mark Vito y sus publicaciones para promover una campaña de su pareja

Luego se reveló que el mensaje refería al éxito de un negocio y no a una crisis. Leslie Echevarría finalmente anunció que se refería al cierre de vacantes de su emprendimiento. “Se acabaron los cupos de italiano. ¡Nuestra relación sigue intacta!”, aclaró finalmente la joven en sus redes sociales.

Actualmente, Mark Vito Villanella continúa activo compartiendo rutinas de entrenamiento físico y diversas colaboraciones. Su relación con Echevarria se mantiene sólida. En esta reciente trama de publicaciones, el influencer reafirmó su estabilidad personal junto a Leslie Echevarria tras descartarse los rumores de separación y reiterar que mantienen su relación tras su pública boda días atrás.