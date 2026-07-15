Mark Vito y su novia Leslie Echevarría protagonizaron una boda en junio del 2026.
Mark Vito y su novia Leslie Echevarría protagonizaron una boda en junio del 2026.
Por Redacción EC

Mark Vito Villanella causó revuelo al difundir una publicación que sugería problemas en su relación sentimental con Leslie Echevarría a través de mensajes y pronunciamientos en sus cuentas de Instagram.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.