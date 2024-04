No la quieren. Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, ha sido criticada en Argentina por los conductores del programa de espectáculos LAM, quienes la llamaron “desubicada” y “malcriada”.

Como se recuerda, Doña Martita (como la conocen mediáticamente) viajó con su hija para Argentina el 2023, permaneciendo junto a Milett durante su participación en el programa “Bailando”, de Marcelo Tinelli.

Es así que, tras varios meses en Argentina, Valcárcel fue criticada por algunos comunicadores de aquel país, quienes criticaron el supuesto mal comportamiento que tiene.

Según el conductor Pepe Ochoa, Martha tendría una actitud prepotente respecto a la defensa mediática de su hija. Meses atrás, su compañero, Angel Brito, señaló también que Valcárcel habría tenido malos tratos con maquilladoras y equipo de producción de “Bailando”.

En ese sentido, Ochoa precisó: “La madre de Milett es desubicada, es maleducada. Marthita piensa que Milett es Natalie Portman”.

Previamente, en el mismo programa de espectáculos, la panelista Yanira Latorre aseguró que Doña Martha no le gusta que hablen mal de su hija, quien actualmente tiene una relación con Marcelo Tinelli, hecho que motivó las críticas hacia la modelo.

“La que no nos quiere mucho es la madre. Me dice (Milett) ‘mi mamá no entiende el show, a mí me sirve que hablen de mí’”, relató Latorre.