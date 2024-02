Se arrepintió. Mary Moncada reconoció haber cometido un error al mantener un romance con Christian Domínguez y extendió sus disculpas a Pamela Franco, expareja del cantante, por la infidelidad que propició.

Mediante una entrevista con Magaly Medina en su programa de ATV, la empresaria peruano-estadounidense aseguró que no trataba de “victimizarse”, por lo que se mostró arrepentida de sus acciones.

“Fue mi error, yo asumo mi error y pido disculpas a las personas afectadas. Después que yo me enteré que él tenía una situación, yo hubiese parado de verlo...”, dijo Moncada.

Posteriormente agregó: “Yo soy una persona adulta y sí acepto mi error. No me estoy victimizando, sí cometí un gran error y pido disculpas, lo asumo”.

De ese modo, la joven de 35 años, que se dedica al sector bancario en los Estados Unidos, afirmó que no pretendía una relación con Domínguez ya que solo deseaba tener una relación casual y temporal.

“Sí la pasábamos bien cuando estábamos juntos, pero ni siquiera es my type porque no me gusta, yo jamás tuviera una relación con una persona así. Solo buscaba un good time”, sentenció.

Tras ello, complementó que aceptaba su error, pidiendo disculpas de forma general. Moncada no mencionó directamente a Pamela Franco. “Acepto mi error, soy una persona adulta y asumo mi error y pido disculpas a las personas afectadas con esto”.

En otro momento de la entrevista, Mary Moncada detalló que Carlos Yaipén, mánager de Christian, fue el encargado de propiciar el acercamiento entre ambos.

“Ahhh aparte de manager también es ‘consíguelo todo’, un facilitador, alcahuete profesional, toda la orquesta alcahueteaba”, dijo. A su vez, afirmó que solo mantuvo relaciones sexuales en el auto de Domínguez por una vez.