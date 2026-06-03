La boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez continúa generando comentarios en el mundo del espectáculo. Esta vez, quien llamó la atención fue Mary Moncada, protagonista del denominado ampay del “autorana”, al asegurar que su aparición en la vida pública del cantante fue determinante para que hoy este se encuentre casado con la conductora de televisión.

La afirmación fue realizada durante una reciente emisión de “Magaly TV, La Firme”, programa que dedicó parte de su contenido a comentar el matrimonio de la pareja. En el espacio, conducido por Magaly Medina, Moncada compartió set con Melanie Martínez, madre de la primera hija de Domínguez, y con la comunicadora Mónica Cabrejos.

En tono humorístico, las participantes aparecieron vestidas de negro y con velo, una puesta en escena que simulaba un “luto” simbólico por el matrimonio del cantante. Fue en ese contexto que Moncada sorprendió con una declaración que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

“Gracias a mí están casándose” , afirmó al ser consultada sobre el reciente enlace entre Domínguez y Tarazona.

Según explicó, la difusión del ampay que protagonizó junto al cantante habría sido el hecho que desencadenó la ruptura definitiva entre Christian Domínguez y Pamela Franco, relación que terminó en medio de una fuerte exposición mediática.

Magaly Medina respaldó esa línea argumental durante la conversación y recordó que el escándalo fue considerado un punto de quiebre en la historia sentimental del artista.

“Por ti fue que terminó la relación con Pamela Franco” , comentó la conductora durante la entrevista.

La conversación se desarrolló en un ambiente distendido, marcado por bromas y comentarios irónicos sobre el pasado amoroso del cumbiambero. En determinado momento, desde el set le pidieron a Moncada dedicar unas palabras a los recién casados.

“Que lo cuide” , respondió entre risas, provocando las reacciones inmediatas de las conductoras y las demás invitadas.

La frase se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa. “Qué horrible que te tengan que decir eso el día que te has casado, que lo cuide. ¿Qué lo voy a cuidar?” , comentó Medina, manteniendo el tono jocoso que predominó durante toda la emisión.

Moncada también aprovechó la entrevista para bromear sobre su ausencia en algunos momentos importantes previos al matrimonio. La empresaria comentó que no fue invitada a la despedida de soltero de Christian Domínguez ni tampoco recibió algún rol especial dentro de la ceremonia.

“Yo pensé que me iban a invitar a la despedida, pero bueno” , señaló con ironía, provocando nuevas bromas entre los presentes.

Más allá de las declaraciones, la participación de Moncada volvió a poner sobre la mesa los episodios que marcaron la vida sentimental del cantante durante los últimos años y que siguen siendo materia de comentario en los programas de entretenimiento.

Mientras tanto, el matrimonio de Karla Tarazona y Christian Domínguez continúa ocupando titulares y generando reacciones entre figuras vinculadas al entorno de ambos. La boda no solo ha despertado interés por la historia de reconciliación de la pareja, sino también por los diversos personajes que han formado parte de los capítulos más mediáticos de su trayectoria sentimental.

En ese contexto, las declaraciones de Mary Moncada fueron recibidas principalmente como una anécdota cargada de humor, aunque volvieron a recordar uno de los episodios que más repercusión tuvo en la vida personal y mediática del cantante.