Resumen

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Karla Tarazona y Christian Domínguez sigue generando reacciones en la farándula. (Foto: Captura de YT/Magaly TV: La Firme)
Karla Tarazona y Christian Domínguez sigue generando reacciones en la farándula. (Foto: Captura de YT/Magaly TV: La Firme)
Por Redacción EC

La boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez continúa generando comentarios en el mundo del espectáculo. Esta vez, quien llamó la atención fue Mary Moncada, protagonista del denominado ampay del “autorana”, al asegurar que su aparición en la vida pública del cantante fue determinante para que hoy este se encuentre casado con la conductora de televisión.

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