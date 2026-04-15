La escena salsera en Lima tendrá una de sus noches más potentes del año. La cantante Masiel Málaga celebrará su aniversario artístico con un gran concierto este jueves 30 de abril en el Círculo Militar del Perú, donde compartirá escenario con reconocidas figuras de la música.

Consolidada como una de las voces emergentes del género, la artista presentará un espectáculo cargado de sus temas más populares como “Cuando se ama”, “Que pague”, “Cómo duele perderte” y “Ella o Yo”. Además, el evento contará con la participación de artistas internacionales como Brenda K. Starr, Domingo Quiñones y La CaroBand, junto a referentes nacionales como Antonio Cartagena y Daniela Darcourt.

La salsera peruana se ha consolidado como una de las revelaciones del género. | Foto: Difusión

“Este aniversario representa años de esfuerzo y amor por la música”, expresó Masiel Málaga, quien atraviesa una etapa clave en su carrera. Las entradas ya se encuentran disponibles en Teleticket con descuentos especiales por tiempo limitado, por lo que se recomienda adquirirlas con anticipación.