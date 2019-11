El humorista y presentador radial Mateo Garrido Lecca viajó a California, Estados Unidos, donde visitó varios parques de diversiones. Allí compartió ‘stories’ con sus más de 280 mil seguidores en Instagram, incluyendo unos videos en los que se burló de otras personas.

Dichas ‘stories’ ya han sido eliminadas de la red social, pero existen registros de las mismas en Instagram; tal y como mostró la modelo y activista Natalia Barrera (@chica.afroperuana).

Una de las ‘stories’ muestra a una mujer afroamericana en una tienda Apple mientras examina un dispositivo. De fondo se escucha la voz de Mateo Garrido Lecca, quien dice “qué pelito, eh”, en referencia al cabello de la persona a quien enfoca.

La siguiente ‘story’ muestra a un hombre barbudo con turbante, video que el locutor musicalizó con el tema hindi-pop “Tunak Tunak Tun”.

La tercera ‘story’ muestra a una mujer afroamericana con una trenza que se extiende hasta la altura de su cintura, mientras el resto de su cabello está rapado. “¿A qué peluquero van? Firme. ¿Por qué? ¿Por qué?”, dice Garrido Lecca mientras sigue a la mujer, quien en un momento de la grabación voltea hacia la cámara.

Ah ya, esta no es tu voz tampoco? Ajá. pic.twitter.com/uAXQHv2wy5 — Glen Coco 💖💜💙 (@duhnia) November 11, 2019

Por medio de su cuenta en la red social Twitter, Garrido Lecca se disculpó: “Es cierto es que me reí del peinado, por lo que ofrezco mis disculpas por la ofensa que hice a partir de mi ignorancia de no entender que puede ser una expresión étnica-cultural. No volverá a suceder”. En dicho mensaje, el locutor se deslinda de un comentario en letras negras con fondo blanco añadido por Barreda.

El texto es falso. Lo editó la misma @ChicaAfroperua. Aquí la prueba.



Lo que es cierto es que me reí del peinado, por lo que ofrezco mis disculpas por la ofensa que hice a partir de mi ignorancia de no entender que puede ser una expresión étnica-cultural. No volverá a suceder. pic.twitter.com/ZBA5VWEgBq — Mateo Garrido Lecca (@mateoglg) November 11, 2019

La activista también compartió un comentario hecho por Garrido Lecca en Instagram, donde vuelve a referirse a lo ocurrido: “Yo no me he burlado de raza, cultura, clase social, ni nada. Yo me he reído de un corte de pelo extravagante. Si me hacen lo mismo a mí, no me ofendería. Estamos riéndonos de un aspecto físico que no genera discapacidad alguna y que cada quien tiene la potestad de decidir cómo usarlo”.

Fuente: instagram.com/chica.afroperuana

Tras estas disculpas, el presente redactor todavía tenía una duda, así que le escribió a Mateo Garrido Lecca vía Whatsapp. “¿Por qué te burlaste de estas personas?”, le dije. Esta fue su respuesta:

“Ya viste cómo han sido los hechos. Ahí están mis disculpas públicas tras el error”.