Continúan las grandes batallas en la nueva temporada de “Yo Soy”, y la tarea de los miembros del jurado para elegir a los consagrados de esta etapa del reality se hace cada vez más difícil.

Mauri Stern volvió a sorprender con sus ácidos comentarios en la edición de este martes, 23 de noviembre, tras el duelo entre los imitadores de “Menudo: El recuentro” y de Eduardo Franco.

El productor mexicano no se quedó satisfecho con la presentación de los imitadores de la agrupación puertorriqueña y, fiel a su estilo, les lanzó una fuerte crítica, la cual iba acompañada de sus afiladas apreciaciones.

“A mí no me gustó hoy nada Menudo. Es mi obligación sacudirlos, así de sencillo. ¿Por qué? Muchas cosas, si los cinco deciden cantar con esa potencia, es demasiado intenso”, empezó criticando el recordado integrante de Magneto.

Mauri Stern continuó mostrando su desacuerdo con la puesta en escena de la agrupación, que tiene como a uno de sus integrantes al hijo del recordado compositor Augusto Polo Campos.

“No pueden cantar los cinco con la misma potencia porque satura, tienen que regresar y ver cuáles son las voces más sólidas para que dominen y los otros echarse un poquito para atrás. No hay matiz, están gritando, me agobiaron, no me gustó nada, a parte de las desafinaciones, y uno de ustedes está medio afónico, para mí, vocalmente fue un desastre”, arremetió.

