El empresario peruano Mauricio Diez Canseco, dueño de la franquicia Rústica, anunció que el divorcio con su expareja, la modelo cubana Lisandra Lizama se realizará dentro de 3 meses.

“[…] Mi divorcio debe salir en tres meses, espero. […] Cuando te casas y durante el tiempo que estás casado no compras bienes en común […] te separas y cada uno a su casa […] el matrimonio no es un negocio […] y yo siempre me voy a casar por amor”, comentó Diez Canseco en una entrevista para el diario Trome.

Mauricio Diez Canseco todavía cree en el amor

A pesar de sus numerosas relaciones sentimentales y matrimonios que acabaron en rupturas, el empresario enfatizó que aún cree en el amor y que sigue esperando a la persona indicada a sus 59 años.

“De todas maneras [creo en el amor], yo creo que sí va a venir [el amor verdadero]. Tengo 59 y todavía hay para dos décadas más”, comentó el dueño de Rústica.

Hijos de Mauricio Diez Canseco no quieren escuchar el nombre de Lizama

En esa misma entrevista, Diez Canseco ha revelado que sus hijos le pidieron no hablar de su exesposa, la cantante Lisandra Lizama porque no quieren escuchar su nombre.

“Bueno, mis hijos me han prohibido mencionar ese nombre. Uno nunca se va a poder divorciar de sus hijos, siempre te van a acompañar”, relató el empresario.

MÁS INFORMACIÓN: Mauricio Diez Canseco afirma mantenerse de luto por su matrimonio fallido

¿Quién es Lisandra Lizama?

Lisandra Lisandra Lizama es una cantante y modelo cubana que integró la agrupación ‘Las chicas doradas de Rústica’, promovida por Diez Canseco. Se casó con el empresario en Perú en julio de 2022.