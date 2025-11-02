El empresario Mauricio Diez Canseco celebró Halloween de una forma muy especial: junto a sus mellizos Doménico y Valentina, quienes disfrutaron de su primera festividad de disfraces. El popular ‘Brad Pizza’ compartió en redes sociales un tierno video del encuentro, donde también aparece su novia, la modelo argentina Aixa Sosa.

En las imágenes se ve al empresario completamente emocionado por vivir este momento con sus hijos, que tienen apenas seis meses de nacidos. Los pequeños son fruto de la relación que Mauricio mantuvo con la cantante cubana Daylin Curbelo, con quien mantiene una buena comunicación por el bienestar de los mellizos.

“Estoy feliz de poder compartir con mis pequeños su primer Halloween, en una reunión sencilla pero muy especial junto a Aixa. Agradezco a Daylin por darnos la dicha de tener a mis hijos y por permitirme disfrutar esta linda tarde con ellos”, expresó Diez Canseco en sus redes.

Mauricio Diez Canseco celebró Halloween con su novia Aixa y sus mellizos. (Foto: Captura de video)

Los mellizos, concebidos mediante inseminación in vitro, nacieron en abril de este año y representan para ambos padres la realización de un sueño largamente esperado. Daylin Curbelo, conocida por su carrera musical en el Perú, cumplió así su anhelo de ser madre.

Mauricio, por su parte, ha señalado en más de una ocasión que la llegada de sus hijos ha sido “uno de los momentos más felices de su vida” y que actualmente dedica la mayor parte de su tiempo a acompañarlos y disfrutar de su crecimiento.

Actualmente, el empresario mantiene una sólida relación con Aixa Sosa, quien también ha mostrado cariño por los mellizos. Según cercanos a la pareja, la modelo mantiene una relación cordial con Daylin Curbelo, en beneficio de la armonía familiar.