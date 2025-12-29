Mauricio Diez Canseco reflexionó sobre el verdadero significado de la Navidad y, por ello, se emocionó al poder compartir un almuerzo familiar con sus hijos en la previa de las fiestas navideñas.

“Soy un papá engreidor y siempre quiero que mis ‘cachorros’ sean felices, nobles y haya mucha armonía entre nosotros. Por eso, he tenido un almuerzo inolvidable donde he podido compartir con ellos y me hacen feliz al verlos, es el gran mensaje que me trae esta Navidad”, dijo el empresario.

Diez Canseco se reunió con Rodrigo, Camila, Mauricio, Franco, Franchesco y los pequeños Valentina y Doménico Diez Canseco, en un almuerzo en el Country Club de San Isidro, donde compartió consejos, risas y muchas anécdotas con sus hijos.

El único que no pudo llegar a la celebración fue Massimo, hijo de Paula Marijuán, quien radica en Barcelona y estudia Administración de Empresas.

“Mis hijos siempre pasan la Navidad con sus madres, es una fecha especial para ellos y la disfrutan. Por ello, nos reunimos días antes para seguir unidos y verlos felices compartiendo”, precisó.

Viajó a Argentina

Además, Mauricio Diez Canseco comentó que este año vivió la Navidad en Argentina junto a la familia de su novia Aixa Sosa, con quien lleva casi dos años de relación.

“Este año me toca ir a Argentina y disfrutar el calor de hogar de la familia de Aixa, y estoy seguro de que viviremos días maravillosos. Luego, regresamos a Lima para seguir trabajando en muchos proyectos que tenemos pendientes para desarrollar en el 2026″, añadió.