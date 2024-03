El empresario Mauricio Diez Canseco se refirió a sus planes de convertirse nuevamente en padre y dijo que, esta vez, tendrá un hijo con Daylin Curbelo por un proceso de inseminación artificial. El empresario fue el anfitrión del homenaje que le realizó al recordado Coco Marusix junto a las Divas Doradas, donde enfatizó su admiración por su trayectoria artística. En dicho evento, habló sobre su futura paternidad.

“Quiero aclarar que mis deseos de ser padre con Daylin siguen intactos. Yo me hice la vasectomía hace cinco años, pero tengo congelado mi esperma, y el doctor Marcelo Velit será quien hará la inseminación artificial para que Daylin quede embarazada. Eso debe ser en junio aproximadamente, pues ella quiere que el bebé sea del signo aries”, dijo Mauricio Diez Canseco.

“No tengo predilección por un niño o niña, solo quisiera que sea sanita. Daylin pudo haber buscado cualquier banco de esperma para cumplir su sueño de ser madre, pero me eligió a mí. Pero no está pensando en el matrimonio y yo tampoco, no creo que sea el momento, ya vivimos ese tipo de relación. Vamos a vivir otro tipo de experiencia y de una manera muy responsable”, agregó el empresario.

Cabe señalar que el empresario estuvo acompañado de su hijo Máximo, de 18 años, fruto de su relación con Paula Marijuán, quien radica en España y estudiará Administración de empresas.

“Hoy me acompaña mi hijo Máximo, fruto de mi relación con Paula Marijuán, quien ya tiene 18 años y vive en España. Se encuentra aquí unas tres semanas y me ha acompañado mucho al trabajo; pues va a estudiar Administración de empresas”, comentó Mauricio.

Mauricio Diez Canseco presentó a su hijo Máximo, de 18 años, quien será su sucesor. (Foto: Instagram)

Por su parte, Máximo, señaló que su padre es su ídolo, apoya sus decisiones, aprende mucho de él y extraña la comida peruana.

“He venido para aprender un poco del trabajo de mi padre, estoy aquí hace tres semanas, me está dando todos los tips. Él es mi ídolo, lo apoyo en todo, pues si es feliz yo también lo estoy. Ahora vivo en España con mi mamá y mi padrastro, y se extraña mucho la comida peruana”, respondió el joven.

