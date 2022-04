Mauricio Diez Canseco reveló que se enamoró de Lisandra Lizama desde que la vio, por ello, solo un mes después de conocerla le propuso matrimonio. El empresario y la modelo cubana se darán el sí el próximo 10 de abril en la Habana, Cuba.

“¡Sí! (es mi tercer matrimonio). Soy un hombre que cree en el amor y en el compromiso”, comentó Diez Canseco al diario Trome.

El empresario, de 58 años, asegura que “en el amor no hay reglas”. “Me mató ni bien la vi. Además, la vida se vive una sola vez, de qué te vale un noviazgo de 10 años si te casas y al mes te divorcias. En el amor no hay reglas, solo las del corazón”, puntualizó.

Sobre el anillo de compromiso, Diez Canseco aseguró que le entregó a Lisandra “un anillo que merece, también tengo los aros de matrimonio que son de oro”.

Por su parte, Lisandra Lizama señaló no sentir temor de que su relación sea a corto plazo. “Para nada, temor es lo que menos siento desde que lo conocí, confío en él y en nuestra relación, nos complementamos. Nunca me he casado y siempre dije que cuando diera ese gran paso, sería para siempre”, comentó la joven.

“No siento diferencia y el tema de la edad no es nuevo para mí, siempre me han gustado los hombres mayores. Nunca he tenido una relación con alguien de mi edad. Mauricio es un hombre maravilloso, me enamoraría de él, aunque tuviera 90 años. En cuanto a sus hijos, estoy ansiosa por conocerlos”, añadió.

La cubana, de 24 años, también reveló detalles de cómo fue la pedida. “La pedida fue en el Hotel Aston, que está en el malecón de La Habana. Me encanta el tequila, me invitó a un ‘chupito’ (shot) y no sé en qué momento puso el anillo dentro de la tequilera, me quedé paralizada, luego se arrodilló para colocarme el anillo y le dije que sí”, contó.

