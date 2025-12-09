Mauricio Diez Canseco y su novia Aixa Sosa volvieron a dar una nueva muestra de su amor y esta vez aparecieron en un evento público luciendo un anillo simbólico que resalta su compromiso. Por si fuera poco, se hicieron un tatuaje juntos.

Durante el lanzamiento de las Doradas & Orquesta. Nueva Generación, proyecto liderado por Aixa Sosa, la pareja se lució muy unida y afirmó que tienen planes a futuro; sin embargo, descartan un pronto matrimonio.

“Nuestra relación se encuentra en un buen momento, cada día estamos más compenetrados compartiendo nuestra vida y el trabajo. Nos hemos realizado un tatuaje que nos une y también tenemos unos anillos que afianzan la relación”, dijo el empresario.

Mauricio Diez Canseco y Aixa Sosa firmes en su relación y se tatúan sus nombres. (Foto: Instagram)

Sobre la posibilidad de casarse, Aixa Sosa señaló que, por el momento, no tiene pensado casarse porque aún tiene 27 años. “Estoy chiquita”, aseguró.

“Él se ha casado varias veces y se ha divorciado; así que prefiero que no nos casemos y sigamos unidos. Tampoco pienso en ser madre, tengo 27 años, estoy chiquita. Quizás más adelante, pero por ahora estoy enfocada en trabajar y ahora estoy feliz siendo parte del grupo ‘Doradas & Orquesta. Nueva Generación’ y llevar la diversión a todo el público”, indicó la modelo argentina.

Por otro lado, Mauricio Diez Canseco aseguró que se encuentra animado con la posibilidad de seguir en Panamericana Televisión en 2026.

“Espero que el nuevo dueño y Susana Umbert me llamen para renovar, espero que tomen en cuenta para el próximo año. Veo que el canal se está poniendo bien con la llegada de Gisela Valcárcel, de Jorge Benavides”, precisó el empresario, quien pronto inaugurará su nuevo local en el Retablo, Comas.