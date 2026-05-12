El empresario Mauricio Diez Canseco se mostró muy feliz al anunciar que bautizó a sus pequeños mellizos Valentina y Doménico, hijos que tuvo con Dailyn Curbelo. La ceremonia se realizó hace algunos días en la Iglesia Matriz Virgen Milagrosa, en Miraflores.

En dicha ceremonia Mauricio Diez Canseco estuvo acompañado de Dailyn Curbelo, madre de los pequeños, y sus hijos Camila, Franco y Franchesco; quienes lucieron de blanco para la ocasión y acompañaron a los pequeños en el bautizo.

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Por si fuera poco, también participaron de la ceremonia las hermanas de Dailyn Curbelo, así como amistades cercanas a la madre.

Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo bautizaron a sus pequeños mellizos. (Foto: Difusión)

“Hemos bautizado a mis pequeños y toda la familia está feliz por este sacramento que han recibido Valentina y Doménico, que será parte de su formación cristiana. Me he emocionado mucho con la ceremonia, con el compartir familiar y ver que todos estamos unidos, como en una comunión”, indicó el empresario.

Tras la ceremonia, la familia tuvo un almuerzo de celebración en un exclusivo hotel de San Isidro, donde Mauricio reveló que es un hombre de mucha fe y que siempre ha transmitido un mensaje de unión a sus hijos.

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“Me siento contento de poder compartir juntos, ver a todos mis hijos felices, y también con Dailyn, quien es una excelente madre, muy pendiente de mis últimos cachorros”, aseguró Diez Canseco.

Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo celebran lujoso cumpleaños por el primer año de sus mellizos. (Foto: Difusión)

Cabe resaltar que los mellizos de Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo, llamados Doménico y Valentina, nacieron el sábado 12 de abril de 2025. Ambos llegaron sanos mediante un proceso de inseminación artificial, marcando un momento especial para los famosos.