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Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo bautizaron a sus pequeños mellizos. (Foto: Instagram)
Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo bautizaron a sus pequeños mellizos. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

El empresario Mauricio Diez Canseco se mostró muy feliz al anunciar que bautizó a sus pequeños mellizos Valentina y Doménico, hijos que tuvo con Dailyn Curbelo. La ceremonia se realizó hace algunos días en la Iglesia Matriz Virgen Milagrosa, en Miraflores.

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