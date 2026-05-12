En dicha ceremonia Mauricio Diez Canseco estuvo acompañado de Dailyn Curbelo, madre de los pequeños, y sus hijos Camila, Franco y Franchesco; quienes lucieron de blanco para la ocasión y acompañaron a los pequeños en el bautizo.
Por si fuera poco, también participaron de la ceremonia las hermanas de Dailyn Curbelo, así como amistades cercanas a la madre.
“Hemos bautizado a mis pequeños y toda la familia está feliz por este sacramento que han recibido Valentina y Doménico, que será parte de su formación cristiana. Me he emocionado mucho con la ceremonia, con el compartir familiar y ver que todos estamos unidos, como en una comunión”, indicó el empresario.
Tras la ceremonia, la familia tuvo un almuerzo de celebración en un exclusivo hotel de San Isidro, donde Mauricio reveló que es un hombre de mucha fe y que siempre ha transmitido un mensaje de unión a sus hijos.
“Me siento contento de poder compartir juntos, ver a todos mis hijos felices, y también con Dailyn, quien es una excelente madre, muy pendiente de mis últimos cachorros”, aseguró Diez Canseco.
Cabe resaltar que los mellizos de Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo, llamados Doménico y Valentina, nacieron el sábado 12 de abril de 2025. Ambos llegaron sanos mediante un proceso de inseminación artificial, marcando un momento especial para los famosos.
Momento emotivo en vivo donde Xiomy pide un anillo a su pareja, mencionando una roca pesada como regalo. Conversación juguetona sobre fortalecer el antebrazo, canción de Juan Manémico, saludos a Lupia y Jefferson for fan. Hablan de momentos bonitos en la relación, pasito a pasito, con risas y amor evidente en la transmisión.