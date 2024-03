La periodista Mávila Huertas se confesó en el programa de Magaly Medina. La mujer de prensa, quien hace poco asumió un nuevo reto televisivo en ATV, habló de diversos temas, entre ellos de la maternidad.

La presentadora de 53 años reconoció que en algún momento quiso ser madre; sin embargo, dijo que esa idea ya quedó atrás.

“Congelé mis óvulos, pero ya tomé la decisión de no tener hijos. La única vez que me provocó ser mamá fue cuando estuve casada con Roberto. Estaba muy enamorada de mi esposo, quería tener un hijo con él, de él ”, precisó en ‘Magaly TV, la firme’.

¿Cuál es el estado sentimental de Mávila Huertas?

Actualmente, la comunicadora se encuentra soltera, pero no descartó la idea de volver a enamorarse y, esta vez, “envejecer” junto a su pareja.

“Me gustaría tener un hogar, es lo que siempre he querido. Me encantaría volverme a enamorar, tener esa pareja que me acompañe y envejecer juntos ”, comentó muy ilusionada.

Justamente, en ese camino para encontrar un nuevo ‘amor’, la presentadora de televisión se abrió una cuenta en el popular aplicativo Tinder, pero dijo que lo cerró al instante, pues sintió “vergüenza”.