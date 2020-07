Mayella Lloclla, reconocida actriz peruana, publicó un extenso post de Instagram detallando su primera experiencia laboral en uno de los chifas de la empresaria y modelo Patty Wong. Según contó, todo empezó en el área de bocaditos chinos del restaurante.

“A fines del 2003 tuve mi primer trabajo en la vida, hace unos meses que ya había terminado el colegio, y estaba recontra nerviosa porque la única ‘experiencia laboral’ que había tenido y que lo usaba como currículum era la actuación, lo había hecho desde muy niña y eso era lo único que me avalaba para demostrar que no tenía vergüenza frente al público”, narró la actriz de “El vientre”.

“Como toda adolescente con aspiraciones y sueños, sentía la necesidad de generar ingresos para mis estudios y para mis cosas personales, así que animada por mi hermana revisamos los anuncios de trabajo que habían cerca a la casa y encontré uno donde necesitaban mesera, pero no ponían el nombre del restaurante, solo la dirección”, agregó.

En su post, Lloclla explicó además que justo en la época en que accedió a este empleo logró su primer protagónico en la televisión con “Dina Paucar, la lucha por un sueño”, y que Patty Wong le dio autorización para poder grabar sin inconvenientes.

“Cuando llegué al lugar me di cuenta que era un chifa que hace poco lo habían inaugurado. Resultó ser el primer chifa de Patty Wong, una empresa familiar. Me aceptaron para trabajar en el área de bocaditos chinos y emocionada inicié mi vida laboral, conocí a casi toda la familia Wong, bellas personas de las que aprendí mucho y tengo grandes y hermosos recuerdos. Con solo decirles que hasta me dieron permiso para poder grabar mi primer trabajo en TV, ‘Dina Paucar, la lucha por un sueño’. Al concluir de grabar retorné al chifa por unos meses más y de ahí me despedí porque mi vida empezó a tomar otro camino”, añadió.

Finalmente, la actriz nacional recalcó la sencillez de Patty Wong y contó que la empresaria se encargaba de cocinar para todos los trabajadores.

“Otro de los maravillosos recuerdos que tengo de esa gran experiencia y que me marcó, era que Patty Wong con mucho amor nos hacía el almuerzo a nosotros sus empleados, y eso hablaba de su sencillez y enorme corazón. Hasta el día de hoy siempre he estado agradecida con la vida por todas las buenas y maravillosas personas que se han cruzado en mi camino. Patty y su gran familia son uno de ellos”, señaló.

