Mientras graba las primeras escenas de “Dos hermanas”, la próxima telenovela de Del barrio producciones, y se prepara para el estreno de “Rómulo y Julita”, filme que llegará a las salsas de cine este 27 de febrero; la actriz Mayella Lloclla se entrega a esa magia que envuelve actualmente la romántica relación que le une al padre de su hijo, de quien se alejó durante seis años por ir tras sus sueños profesionales.

“Estuvimos separados bastante tiempo, pero hemos vuelto. Luego de que nació Gael, no nos entendimos, cada uno tenía sus propios sueños y dijimos ‘esto no funciona’. Sin embargo, pensando en nuestro hijo, siempre hemos tratado de llevarnos bien", narra la actriz.

Mayella y Jhefry Vásquez empezaron a escribir su historia de amor cuando eran adolescentes y casi una década después, cuando la actriz grababa la telenovela “Yo no me llamo Natacha”, la pareja fue bendecida con la llegada de un bebe.

“Cuando empecé a grabar la telenovela de Michelle (Alexander), no sabía que estaba embarazada, pero continué grabando con tomas más cerradas. Fue una etapa muy bonita, increíble, me dediqué solamente a mi hijo hasta que cumplió siete meses, luego volví a actuar. Cuando me iba a trabajar, su papá se quedaba cuidándolo. Es un gran padre”, aclara.

Sin embargo, ni la buena relación que existía entre la pareja, ni las ganas que tenían de seguir juntos, evitó que el romance se resquebrajara . “Hubo un momento en que yo deseaba retomar la relación, pero él no quería, y cuando él quiso, yo ya estaba en otra. Pero después de seis años, volvimos”, detalla Mayella.

Mayella Lloclla en entrevista con El Comercio.

NUEVO RETO TELEVISIVO

Mayella actualmente graba las primeras escenas de “Dos hermanas”, ficción de Del Barrio Producciones que protagoniza junto a Melissa Paredes y que marca su retorno a la pantalla chica de la mano de Michelle Alexander.

“Hace diez años dejé la televisión para dedicarme al cine, pero a mediados del año pasado, Michelle me llamó para hablarme de’Dos hermanas', un proyecto que tiene que ver con la identidad, el clasismo y con lo que actualmente pasa en la sociedad, que siempre ‘choleamos’. Le dije que sí, ‘volvamos a trabajar juntas’. Con ella trabajé muchísimo en televisión, fue como mi escuela, mi universidad. La quiero mucho”, refiere la actriz.

En “Dos hermanas”, Mayella dará vida a Fiorella, una joven con gran fortaleza y decisión, a quien la vida le tiene preparada una gran sorpresa. “Ella no encaja en su propia familia y no sabe por qué. Es un personaje fuerte, me encanta”, sostiene.

OSADO ROL EN LA PANTALLA GRANDE

En “Rómulo y Julita”, filme peruano dirigido por: Daniel Martín Rodríguez, la actriz de 33 años da vida a Mercuria, personaje inspirado en Mercucio, el mejor amigo y confidente de Romeo en la famosa tragedia de William Shakespeare. El largometraje tiene en los roles principales a Mónica Sánchez y Miguel Iza. La historia narra el enfrentamiento de las asociaciones de mototaxis, llamadas ‘Monitores’ y ‘Capullitos’, ocurrido en la ciudad de ‘Berona’.

“Mi rol no es protagónico, pero es importante, soy hija de Rómulo (Miguel Iza), siempre trato de sobresalir y no me dejo bajonear por nadie. Sé cuidarme y a diferencia de cualquier joven del lugar (de Berona) no le tengo miedo a nada, hasta hago competencias en mototaxi”, destaca Mayella sobre su personaje en el nuevo largometraje.

Interpretar a Mercuria ha representado un reto para la actriz peruana. Tuvo que aprender a manejar mototaxi en un espacio agreste y complicado. “Lo rico de la actuación es aprender a hacer cosas que jamás harías.. Fue alucinante conducir esos vehículos, muy bacán la experiencia, estaba nerviosa, pero todo salió bien y lo van a ver en la película”, refiere la actriz.

SUS INICIOS Y LA FAMA

Mayella se enfrentó por primera vez a la fama, cuando era una niña. Fue tras protagonizar “Dina Páucar, la lucha por un sueño”, serie biográfica producida por Michelle Alexander. En aquel entonces, a la actriz le costaba entender por qué en la calle la gente le pedía autógrafos y se tomaba fotografías con ella. Sus padres jugaron un rol importante en su estabilidad emocional.

“La fama no me chocó porque mis padres estuvieron conmigo todo el tiempo, hablándome y aconsejándome; además tuve la suerte de rodearme de grandes artistas como Haydée Cáceres, Carlos Cano, Rafael Santa Cruz”, finaliza.

