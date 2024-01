La actriz Mayra Couto pidió disculpas en televisión nacional por la polémica generada a partir de la difusión del lenguaje inclusivo en sus redes sociales.

De ese modo, la exintegrante de “Al fondo hay sitio” aseguró haber confundido al público peruano con las expresiones de género hacia las personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ.

“Tengo que hacer un mea culpa también porque creo he confundido demasiado a mucha gente, una cosa es el lenguaje inclusivo, otra cosa es feminizar las palabras, otra cosa es la expresión de género, otra cosa es la orientación sexual”, declaró al programa Todo se Filtra, de Panamericana TV.

De ese modo, la actriz que actualmente viene promocionando sus proyectos artísticos en Perú, aseveró que no pretendió imponer el uso del lenguaje inclusivo en todos los peruanos.

Luego de eso, aseguró que el uso de la letra “E” en las palabras, se realiza para dirigirse a personas que no se identifican con los géneros masculino o femenino.

“El lenguaje inclusivo también me pareció tonto la primera vez que lo escuché, pero luego conocí a las personas que se sienten identificadas con esa ‘e’, que representa a personas que no se sienten identificadas con la a o con la o. Y eso es algo que yo respeto, no le pido a nadie que lo haga”, complementó.

Mayra Goñi no quiso imponer el lenguaje inclusivo, afirma





Luego de eso, la actriz recalcó que no pretendió imponerlo al público, y que no explicó de forma acertada el uso de este tipo de lenguaje, por lo que hizo su mea culpa.

“Ese es mi mea culpa, el hecho de no haberme explicado y haber pensando que podíamos entendernos, no estuvo bien hacerlo así”, comentó. “No es una imposición ni mucho menos, ahora lo hago en los grupos que creo que lo van a recibir bien”.