La actriz Mayra Couto se encuentra en Perú y recientemente declaró que le gustaría volver a aparecer en la serie “Al fondo hay sitio” con su personaje ‘Grace Gonzales’, así sea solo con su voz, ya que ‘Charito’, (Mónica Sánchez) su madre en la ficción, la menciona constantemente.

Durante el Avant premiere de la película “¿Ahora somos 3? Sí, mi amor”, la actriz nacional se refirió a la posibilidad de volver a interpretar al personaje que la catapultó a la fama y se mostró optimista de lo que podría ser su regreso.

“Mucha gente me escribe y comenta que podría reaparecer en la serie, ojalá se pueda dar, aunque sea de alguna forma, no sé, quizás con mi voz, ya que mi ‘madre’ siempre me menciona”, dijo la actriz a la prensa.

Asimismo, Couto aseguró que también está inmersa en nuevos proyectos con su productora Muñeca de trapo producciones y también dictando clases de actuación.

Cabe señalar que, en una anterior entrevista para “Todo se filtra”, Couto explicó los motivos por los que le gustaría volver a la serie. “No quiero que me pase lo que le pasó a Jaimito, eso es lo único que no quiero. Por eso digo que también hay disposición”, señaló.

“Antes de la final de ‘Al fondo hay sitio’, el año pasado, yo he soñado que veía televisión y salía Grace y no era esa Grace y todos decían: ‘Grace, cómo has cambiado’ y yo decía: ‘No, voy Jaimito’. Eso sí, no quisiera y puede pasar y si pasa, no sé. Supongo que lloraré, pero esa es una pesadilla, que siga Grace pero sin Mayra”, agregó.

Johanna San Miguel sobre Katia Palma