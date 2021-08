Luego de hacer pública su relación, Mayra Couto volvió a compartir una fotografía junto a su pareja. Esta vez, la actriz usó su cuenta de Twitter para publicar la imagen.

A pesar ha dejado en evidencia que está muy enamorada, la actriz aún no quiere revelar la identidad de la persona que se robó su corazón y en la nueva imagen tapó su rostro con un emoji.

“Para amarte en esta vida, no creo que el tiempo me alcance”, es el romántico mensaje con el que acompañó la instantánea en la que ambos aparecen sentados en lo que parece ser un humedal.

Mayra Couto comparte nueva foto con su pareja y le dedica romántico mensaje. (Foto: Captura)

Recordemos que fue la semana pasada que Mayra Couto publicó la primera imagen con su pareja, a través de su cuenta oficial de Facebook, y en ella se les ve a ambos montados en una bicicleta, a punto de empezar a manejar.

“No le gustan las fotos, pero en esta casi no se le ve la carita”, reveló la actriz en su mensaje. “Mor, no veo las horas de abrazarte y besarte. Pronto voy a estar en casa contigo y mi Julieta. No tienes ni media idea de lo mucho que los extraño”, agregó.

“Te pienso cada día más. La aventura que nos espera se veía tan lejana y hoy está tocando nuestros pies. Ya estoy lista, mor. Vamos! De tu mano, hasta el fin del mundo. Confío, disfruto y celebro tu existencia. ¡Todo se trata de divertirnos y somos los mejores haciéndolo! ¡Vamo a portarnos mal!”, finalizó en el texto.

