La actriz peruana Mayra Couto habló del eventual matrimonio que tendrá con su novio, el realizador audiovisual Juan Camilo, con quien mantiene una relación desde el 2021.

En ese sentido, al ser consultada por La República, Couto aseguró que no descarta recibir auspicios publicitarios para la realización del evento.

“Todavía no hay fecha (...) me emociona muchísimo, pero hay que trabajar mucho todavía para hacer la boda que quiero, la de mis sueños. Quiero ser una princesa, pero tampoco me voy a gastar toda la plata en el vestido”, comentó.

Por otro lado, Mayra comentó que desea una boda memorable y de “ensueño”, por lo que se encuentra trabajando para realizarla.

De ese modo, la actriz que interpretó a Grace Gonzáles en “Al fondo hay sitio”, aseguró que se quedará en Lima para desarrollar su carrera como productora de contenidos.

A su vez, Couto declaró que tiene planes de estrenar un podcast, sin embargo precisó que no entrevistará a famosos. “No les puedo contar mucho, pero es propio. Lo estoy produciendo junto a mi productora Lima Transmedia”, relató.