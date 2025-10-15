Mayra Couto volvió a llamar la atención con sus declaraciones. Esta vez, la actriz fue consultada sobre las polémicas escenas románticas que protagonizó Maju Mantilla con el actor colombiano George Slebi, y no dudó en lanzar una crítica directa al trabajo actoral de la ex Miss Mundo.

“ Eso pasa cuando no estudias actuación, porque te enseñan que los besos en televisión no son reales. En la tele estás pendiente de la luz, de las cámaras, de todo”, comentó Couto durante una entrevista en el programa Préndete.

La recordada “Grace Gonzales” de Al Fondo Hay Sitio explicó que los actores profesionales saben diferenciar entre el trabajo y la vida personal. “A mi novio le he dicho: ‘a ti te beso así, en la tele no son de verdad’. Hay que ordenar las cosas ”, añadió con firmeza.

Maju Mantilla y George Slebi fueron centro de especulaciones tras compartir escenas de alto contenido romántico en una reciente serie. (Foto: Composición)

Las palabras de Mayra Couto llegan justo cuando Maju Mantilla enfrenta rumores sobre un presunto acercamiento con George Slebi, su compañero en una reciente producción.

La situación tomó más fuerza luego de que Magaly TV, La Firme difundiera un audio de Gustavo Salcedo, esposo de la conductora, donde relataba supuestos problemas en su matrimonio tras descubrir un incidente relacionado con su pareja.

El propio Salcedo afirmó que el episodio ocurrió el 9 de julio de 2023, un día antes del cumpleaños de Maju, y que ella habría reaccionado pidiendo separarse. La grabación también coincide con la aparición de Mantilla visiblemente afectada durante una emisión de Arriba mi Gente, donde rompió en llanto en vivo.