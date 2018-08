¿Alessandra Fuller y Flavia Laos distanciadas? Mayra Goñi aclara rumores

Mayra Goñi se pronunció sobre los rumores que apuntan a un distanciamiento entre Alessandra Fuller y Flavia Laos, sus compañeras en la telenovela "Ven, baila, quinceañera", a causa del vínculo de ambas con Pablo Heredia.

Luego de que Alessandra Fuller y el galán argentino confirmaran el final de su romance de 2 años, este fue visto con Flavia Laos en el concierto de Maluma y Marc Anthony en Lima, lo que motivó especulaciones sobre el malestar de Fuller.

Aunque "Ven, baila, quinceañera" llegó a su fin en marzo de 2018, sus principales figuras se encuentran actualmente grabando "Te volveré a encontrar". Según Mayra Goñi, la relación entre Flavia y Alessandra es normal, aunque es con Pablo Heredia con quien comparten más escenas en el set.

"Como no grabamos mucho con ella (Alessandra Fuller) y grabamos más con Pablo, quizá piense que estamos de parte de él. No sé que pueda pensar, la verdad. Pero no hay nada. Yo la saludo, normal. Pero yo no comparto roles con ella, no nos cruzamos mucho. Más me cruzo con Pablo", precisó Goñi a las cámaras de "América Espectáculos".

La actriz no dudó en aclarar que entre Flavia Laos y Pablo Heredia solo existe un lazo de amistad. Esto luego de los rumores que señalaban que ambos mantienen una relación secreta.

"Ahora hasta lo vinculan con Alondra (García Miró) por un video. La gente está confundida, uno puede tener amigos. Mis amigos van todos los días a mi casa y no quiere decir que vaya a hacer algo malo. Paren con ese tema, yo creo que todos somos amigos y si, en algún momento, el hombre quiere rehacer su vida, está soltero, lo hará y se enterarán”, señaló Mayra Goñi, quien dijo que ella misma ve a Heredia con los ojos de una amiga. "Él es una amiga para mí. No lo miro con otros ojos", afirmó.

Mayra Goñi, Alessandra Fuller, Flavia Laos y Pablo Heredia son parte del elenco de "Te volveré a encontrar", telenovela que marcará el debut actoral de la modelo Alondra García Miró.