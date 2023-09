Tras ser captada en salidas con el cómico Ricardo Mendoza, la actriz Mayra Goñi sorprendió a sus fans al indicar que no tiene una relación sentimental en este momento, incluso dijo que aprendió a estar sola.

“No hay nada bueno todavía, he aprendido a estar sola conmigo misma, si no viene alguien a aportarme algo bueno en la vida, prefiero estar sola”, indicó la exparticipante de El gran chef: Famosos.

Por otro lado, comentó que es más selectiva con sus parejas y que espera un hombre que la soporte. “Ahora con la madurez me he vuelto más exigente. […] El hombre que quiera estar conmigo, pobrecito, me tiene que soportar”, agregó la intérprete de Yuru.

Mayra Goñi quiere un hombre que no aparente

La actriz dejó entrever que durante su estadía en los Estados Unidos no encontró pareja debido a que las personas de ese país suelen aparentar lo que no son, por lo que prefiere conocer personas auténticas.

“Prefiero a un hombre inteligente, que me aporte algo en la vida, que sea un soporte para mí”, sentenció Goñi. “A los mentirosos yo los detecto al momento, por eso no tengo novio hace tiempo”, dijo la influencer en otro momento.

Mayra Goñi en “¿Cuál es el verdadero?”

Mayra Goñi participará del programa concurso “¿Cuál es el verdadero?” detectando mentirosos. El show será emitido por América TV el sábado a las 9 p.m. Competirá junto con Maricarmen Marín y Christian Domínguez.

“Christian Domínguez es el profesor de las mentiras y me encanta la vibra de Maricarmen, va a ser muy complicado y entretenido competir con ellos”, dijo.