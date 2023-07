Mayra Goñi regresó a Perú y no tuvo reparos en declarar para el programa “Amor y Fuego”. En declaraciones para dicho espacio de entretenimiento, la exactriz de “Ven, baila quinceañera” reveló cual es su principal fuente de ingreso para tener una vida relativamente acomodada en Estados Unidos.

Según confesó Goñi, actualmente está trabajando en sus redes sociales como influencer mientras regulariza su documentación para trabajar como actriz o cantante en Estados Unidos.

“Bueno, como influencer, las redes me ayudan mucho para poder trabajar, gracias a Dios, por ahora eso. Hasta que pueda tener mis papeles y poder trabajar con lo que me gusta, como actriz o cantante”, contó Goñi.

“Tengo marcas estables en Estados Unidos y como influencer me va super bien. No es de lo que me gusta trabajar, pero por ahora pues tengo que trabajar de eso y la gente siempre va a hablar. Siempre voy a estar expuesta a las críticas y simplemente yo tengo claro quién soy y la gente que me rodea también. Así que eso me deja tranquila”, agregó.

Asimismo, Mayra Goñi aseguró que también está enfocada en retomar su carrera musical y que le gustaría sacar un tema al lado de su amiga Flavia Laos, con quien retomó comunicación desde su distanciamiento en 2019.

“Sigo con la música y estoy publicando algunos covers en mis redes. Voy a retomar la música muy pronto”, reveló Mayra Goñi. “Estamos planeando hacer música. Es más, eso va a pasar”, añadió Flavia Laos.

