En la última edición de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, los participantes de la quinta temporada disfrutaron de un emotivo intercambio de regalos, siendo Mayra Goñi una de las que más se emocionó al anunciar que su obsequio era para su amiga Alessandra Fuller.

En su turno, Mayra Goñi describió a su amigo secreto y aseguró que, pese a que por varios años se mantuvieron incomunicadas, la amistad ha logrado superar todas las adversidades con su excompañera de “Ven, baila quinceañera”.

“Este regalo que tengo aquí es para una persona que no veo hace algunos años y, voy a llorar, en Navidad uno se pone sensible. Hace algunos años no tenemos mucha comunicación y este programa ha logrado que estemos juntas otra vez. Ale, esto es para ti, amiga”, dijo Goñi.

De inmediato, Ale Fuller se levantó de su asiento y, con notable emoción en el rostro, corrió a abrazar a su amiga, quien no pudo contener las lágrimas. Todos en la mesa de “El Gran Chef Famosos” aplaudieron este gesto.

Como se recuerda, Mayra Goñi y Alessandra Fuller fueron las protagonistas de la telenovela “Ven, baila quinceañera”, junto a Flavia Laos. El tridente se distanció tras finalizar las grabaciones y muchas veces se especuló que tenían una mala relación, hecho que parece haber sido superado.