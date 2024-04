La actriz e influencer Mayra Goñi sorprendió a muchos de sus seguidores al aparecer en redes sociales en una promoción que ofrece el servicio de paseo en yate con “chicas bonitas gratis” en las playas de Miami, Estados Unidos. Al respecto, la exparticipante de “El Gran Chef Famosos” decidió pronunciarse.

El video fue publicado por el programa “Amor y fuego”, donde un empresario de aparente origen chino promociona sus paseos en yate y hace hincapié en que la travesía incluye “chicas gratis”.

“Oigan, esto es solamente lo que hacemos acá en Miami porque algunos de ustedes estaban curiosos y como tenemos chicas hermosas gratis acá en el bote, obviamente el bote es hermoso. Hermoso yate y la gente lo ama. El bote está en condiciones inmaculadas y haces esto gratis. Tienes chicas gratis, así de simple”, señaló el presunto empresario.

Mayra Goñi es captada en sospechoso yate en playas de Miami.

Mayra Goñi responde

En el programa conducido por Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre, Peluchín se contactó por teléfono con la actriz y ella explicó que llegó al yate bajo falsas pretensiones de un promotor. Además, aclaró que, debido a que no habla inglés, no entendía bien de que se trataba.

“La otra vez estuve en una fiesta y conocimos con mis amigas a un promotor que nos dijo que nos podía dejar entrar a discotecas. Habló con mi amiga y le dijo que tenía un bote para salir si queríamos. Yo le dije que pregunte bien antes de ir… Cuando llegamos vimos que era un bote medio raro y no quería que me graben porque se podía malinterpretar, estaba incómoda”, dijo la modelo.

“No entendía lo que estaba pasando, me parecía sospechoso, como que dije ‘oh my god’ en que nos estamos metiendo, por qué aceptamos esto y la miraba a mi amiga como diciendo, ya ves a lo que me refería… Me pareció raro el nombre del barco. Yo obviamente no le iba a malograr el cumpleaños a mi amiga, pero sabía que podía traer consecuencias... Yo ni hablo inglés, no sabía qué estaba diciendo”, agregó.

Angye Zapata habla sobre su embarazo