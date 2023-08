Mayra Goñi regresó a Perú para formar parte de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”. Lejos de la polémica, la actriz e influencer aseguró que se siente feliz de trabajar en un programa familiar donde no se especule sobre su vida privada pese a que está soltera y la suelen vincular con diversos personajes.

Al respecto, Mayra Goñi ofreció una entrevista la diario Trome y reveló que no le gustan los hombres mayores, pero que si busca sinceridad y lealtad de su próxima pareja. Si bien está soltera, no descarta formar una familia en el futuro.

“No me gustan los viejitos, para nada, más bien creo que me han agarrado varias veces de sugar mami (se ríe). Ya aprendí, por eso no tengo novio… No me siento sola, eso es lo que me da miedo. En algún momento quiero formar una familia, pero me siento perfectamente bien. Yo creo que va a llegar ese momento (de enamorarse) y no me apresuro”, contó.

“A ver los chibolos me gustaban antes, ahora no sé ni lo que me gusta porque como te digo nadie me puede sorprender ya. Me gustan los hombres sinceros, leales, un poco complicado ¿no? Me gusta ver cómo tratan a los demás porque siempre van a venir con una careta queriéndose hacer los caballeros contigo, pero por ejemplo si estamos cenando en algún lugar y trata mal al mesero, no pues”, agregó la actriz.

Sobre su participación en la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”, Goñi resaltó que es una oportunidad para que el público la conozca en una faceta más personal, a diferencia de los personajes que anteriormente interpretó en la televisión peruana.

“Es una gran oportunidad para que la gente me pueda conocer un poco más como Mayra Goñi y no como un personaje. Estoy feliz de volver a mi tierra, a mi Perú, a comer rico, a aprender más de mi gastronomía peruana”, resaltó la influencer, quien actualmente radica en Estados Unidos.

Fabio Agostini se encontraba hablando de su relación pasada con Mayra Goñi en la que duraron aproximado dos años. De pronto, el español se vio en aprietos al consultarle sobre si le fue infiel a la actriz. (Fuente: América TV)