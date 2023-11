La actriz e influencer Mayra Goñi rompió su silencio y reveló detalles de su vida en Miami, que lejos de lujos y comodidades que comparte en sus redes sociales, confesó que vive en un departamento que comparte con tres personas más. Además, resaltó que las críticas que recibe en Perú llegaron a afectarla a tal punto que pensó en tomar una decisión fatal.

Es duro empezar en un país de cero. No conocía a nadie, al comienzo me quedaba con mis amigas. Luego me fui a vivir sola, ahora yo no vivo sola”, dijo Goñi durante una entrevista en El Reventonazo de la Chola.

“Se habla que vivo en un departamento carísimo, es que verdad en Miami todo es caro; pero yo vivo con tres personas más”, agregó la también cantante.

Asimismo, Mayra Goñi aseguró que se vio muy afectada por las críticas cada vez que venía a Perú, al punto de pensar en tomar drásticas decisiones sobre su vida.

“Estaba sola en un país (que no era el suyo) y recibía esos ataques, y me venían pensamientos hasta de suicidio y todo muy fuerte”, explicó Goñi, quien se mostró notablemente afectada frente a las críticas que enfrenta por su lujosa vida.