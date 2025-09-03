La complicidad entre Mayra Goñi y Arturo Fernández, más conocido como ‘Neutro’, volvió a estar en boca de todos tras el cumpleaños número 21 del popular streamer. La actriz viajó a Tarapoto junto a un grupo de amigos para acompañarlo en la celebración que se realizó el último lunes.

De acuerdo con imágenes difundidas por el programa Amor y Fuego, la exprotagonista de ‘Ven, baila, quinceañera’ sorprendió al influencer con un costoso obsequio: unas zapatillas Crystal MA-1 de la marca estadounidense Amiri, valorizadas en más de 5 mil soles. El gesto no solo impactó por su precio, sino también porque reavivó las especulaciones sobre un romance entre ambos.

Unas zapatillas de más de 5 mil soles fueron el centro de atención de la fiesta de Neutro. (Foto: Captura)

En los videos se observa a Neutro visiblemente emocionado al abrir el paquete y descubrir el regalo de Mayra. Acto seguido, el streamer no dudó en abrazarla y darle un beso en la boca, provocando la sorpresa de todos los presentes y la algarabía del grupo de amigos que lo acompañaba en la celebración.

El momento, registrado en TikTok e Instagram, rápidamente se volvió viral. Los comentarios en redes sociales se dividieron entre quienes celebraban la aparente relación de la pareja y quienes criticaban la ostentación de un regalo de tal magnitud en medio de una fiesta privada.

Actriz viajó a Tarapoto para acompañar al streamer en la celebración de sus 21 años. (Foto: Composición)

Según se conoció, el grupo eligió Tarapoto como destino para pasar unos días alejados del bullicio limeño. La fiesta incluyó torta, cánticos y muchas muestras de complicidad entre el streamer y Mayra, quien incluso apareció en un video cantando “Happy Birthday” detrás del homenajeado, mientras los demás invitados aplaudían y silbaban.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente si mantienen una relación sentimental, esta no es la primera vez que se les ve en actitudes cariñosas. Hace unas semanas, cámaras de televisión captaron un beso entre ambos a la salida de una discoteca. Los gestos, viajes y ahora este costoso regalo han llevado a muchos seguidores a bautizarlos como “la nueva parejita de moda”.