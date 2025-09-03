Mayra Goñi obsequió unas exclusivas zapatillas valorizadas en más de 5 mil soles a Neutro. (Foto: Composición)
Mayra Goñi obsequió unas exclusivas zapatillas valorizadas en más de 5 mil soles a Neutro. (Foto: Composición)
Redacción EC
Redacción EC

La complicidad entre y Arturo Fernández, más conocido como ‘’, volvió a estar en boca de todos tras el cumpleaños número 21 del popular streamer. La actriz viajó a Tarapoto junto a un grupo de amigos para acompañarlo en la celebración que se realizó el último lunes.

De acuerdo con imágenes difundidas por el programa Amor y Fuego, la exprotagonista de ‘Ven, baila, quinceañera’ sorprendió al influencer con un costoso obsequio: unas zapatillas Crystal MA-1 de la marca estadounidense Amiri, valorizadas en más de 5 mil soles. El gesto no solo impactó por su precio, sino también porque reavivó las especulaciones sobre un romance entre ambos.

Unas zapatillas de más de 5 mil soles fueron el centro de atención de la fiesta de Neutro. (Foto: Captura)

En los videos se observa a Neutro visiblemente emocionado al abrir el paquete y descubrir el regalo de Mayra. Acto seguido, el streamer no dudó en abrazarla y darle un beso en la boca, provocando la sorpresa de todos los presentes y la algarabía del grupo de amigos que lo acompañaba en la celebración.

@nalostreet Si tu quieres unas 👟 como Neutro escríbenos al 934 ✅ 356 ✅ 184 👀 #mayragoñi #streamer #neutroyt #kickperu #neutroytclips ♬ Huntin’ Wabbitz - J. Cole

El momento, registrado en e Instagram, rápidamente se volvió viral. Los comentarios en redes sociales se dividieron entre quienes celebraban la aparente relación de la pareja y quienes criticaban la ostentación de un regalo de tal magnitud en medio de una fiesta privada.

Actriz viajó a Tarapoto para acompañar al streamer en la celebración de sus 21 años. (Foto: Composición)

Según se conoció, el grupo eligió como destino para pasar unos días alejados del bullicio limeño. La fiesta incluyó torta, cánticos y muchas muestras de complicidad entre el streamer y Mayra, quien incluso apareció en un video cantando “Happy Birthday” detrás del homenajeado, mientras los demás invitados aplaudían y silbaban.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente si mantienen una relación sentimental, esta no es la primera vez que se les ve en actitudes cariñosas. Hace unas semanas, . Los gestos, viajes y ahora este costoso regalo han llevado a muchos seguidores a bautizarlos como “la nueva parejita de moda”.

