La modelo peruana Mayra Goñi y el actor de origen brasileño Rodrigo Brand, su coprotagonista en la próxima telenovela "Valentina Valiente", estarían iniciando un romance, pues los captaron en Miraflores juntos muy cercanos y cariñosos.

Según las imágenes de “Magaly TV, la Firme”, los también ‘influencers’ fueron grabados en una reunión junto a un grupo de personas, en un local de comidas en el mencionado distrito donde se brindaron gestos de amor.

Mayra Goñi en las piernas de Rodrigo Brand

Así, en el material se aprecia a Mayra sentada sobre las piernas de Rodrigo, mientras ambos se tomaban de la mano.

Tras ello, fueron vistos saliendo del recinto muy pegados, siendo Brand quien abrazaba por la cintura a Goñi, que luego evitó brindar declaraciones a los reporteros, optando por evadirlos.

Cabe mencionar que, hace algunos meses, Mayra y el ‘streamer’ peruano Neutro fueron vinculados sentimentalmente, aunque nunca llegaron a confirmar su relación.

¿Quién es Rodrigo Brand?

Rodrigo Brand, quien tiene actualmente 30 años. Nació el 26 de agosto de 1995 en Belo Horizonte (Brasil), pero ha desarrollado gran parte de su carrera en México tras formarse en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa

Participó en novelas como “Minas de pasión” (2023), “Mi camino es amarte” (2022), “Mi fortuna es amarte” (2021), “La mexicana y el güero” (2020) y otras.

Mayra Goñi y Rodrigo Brand caminando juntos en Miraflores

Hasta el momento, ni Goñi ni Brand han declarado respecto a los videos difundidos por el programa de espectáculos o un posible romance.

Tras dejar el Emelec, Cueva se une a Pamela Franco para el 'Cervecero Tour', con presentaciones de hasta S/ 70 000

¿Cuál es la nueva novela de Mayra Goñ?

Por otro lado, el nuevo proyecto televisivo de Mayra sería "Valentina Valiente", que se transmitirá por Latina TV, una adaptación libre del clásico mexicano “María la del Barrio" y se estrenará en junio de 2026.

La producción, dirigida por Miguel Zuloaga, contará con Goñi y Rodrigo en los protagónicos, junto a un elenco que incluye a reconocidas figuras peruanas como Roberto Moll y Haydee Cáceres.