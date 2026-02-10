Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La actriz se alista para el estreno de Valentina Valiente en marzo, marcando su retorno oficial como figura estelar de la televisión peruana | (Foto: Instagram)
La actriz se alista para el estreno de Valentina Valiente en marzo, marcando su retorno oficial como figura estelar de la televisión peruana | (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Mayra Goñi habló de su situación personal y los desafíos que enfrenta a sus 33 años, revelando que, si bien disfruta estar soltera, viene siendo presionada por su familia con respecto al matrimonio y la maternidad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Mayra Goñi: “Yo puedo estar sola, pero siento que se me pasa el tren”
Farándula

Mayra Goñi: “Yo puedo estar sola, pero siento que se me pasa el tren”

Gianluca Lapadula: Esta fue la reacción del jugador tras ser captado en supuesta infidelidad
Farándula

Gianluca Lapadula: Esta fue la reacción del jugador tras ser captado en supuesta infidelidad

Chola Chabuca se mantiene en la cima del rating con el “Reventonazo del verano”
Farándula

Chola Chabuca se mantiene en la cima del rating con el “Reventonazo del verano”

Melcochita anuncia reconciliación con Monserrat Seminario: “He volteado la página”
Farándula

Melcochita anuncia reconciliación con Monserrat Seminario: “He volteado la página”