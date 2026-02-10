Mayra Goñi: “Yo puedo estar sola, pero siento que se me pasa el tren”

Mayra Goñi habló de su situación personal y los desafíos que enfrenta a sus 33 años, revelando que, si bien disfruta estar soltera, viene siendo presionada por su familia con respecto al matrimonio y la maternidad.

Al ser entrevistada por un podcast de Latina TV, la también influencer sostuvo: “Yo puedo estar sola, pero siento que se me pasa el tren, tengo miedo a eso, mi mamá me trauma con eso”.

Para luego indicar que sus condiciones al elegir una pareja ha causado diferencias con su madre. “Ella (mi mamá) me dice: ‘hijita, no seas tan exigente’. Es que yo veo un defectito y ya no quiero, no me gusta cuando tratan mal a las personas, que se crean mandones”, dijo.

Por otro lado, la actriz enfatizó que su prioridad es el rodaje de la telenovela “Valentina Valiente”, producción de Latina donde comparte el papel principal con el mexicano Rodrigo Brand.

Este nuevo proyecto, que se estrenará en marzo, le impide mantener una relación sentimental en este momento comentó. “No hay espacio para la distracción, estoy enfocada en este proyecto”, afirmó.