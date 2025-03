Macarena Vélez se pronunció tras la difusión de un video donde aparece en evidente estado de ebriedad mientras era cargada por Juan Ichazo, exesposo de Johana Cubillas.

Las imágenes generaron una ola de críticas, incluidas las de Cubillas, quien calificó el hecho como “vergonzoso” y pidió que la modelo no se acercara a sus hijos.

Macarena Vélez se defiende: “Me gustan las fiestas, no le hago daño a nadie”

En declaraciones para "América Hoy", Vélez se defendió y afirmó que su comportamiento no hace daño a nadie.

“Soy una persona deportista de toda la vida. Me gusta salir de fiesta. No le hago daño a absolutamente nadie”, expresó.

Asimismo, mencionó que las críticas afectan su estabilidad emocional. “Soy una persona muy sensible”, agregó con la voz entrecortada.

Sobre las declaraciones de Cubillas, la modelo aseguró que no desea más controversias. “Ella no me conoce en lo absoluto. La respeto bastante, pero no comparto su forma de calificarme”, sostuvo.

Finalmente, Vélez se refirió a su relación con Juan Ichazo, quien aseguró que ya está separado de Cubillas. “Si ellos ya están separados es por algo y pido que esa señora me respete a mí porque no me conoce”, enfatizó.

Juan Ichazo, exesposo de Johana Cubillas, arremete contra ella y defiende a Macarena Vélez

Ichazo respondió a Johana Cubillas, su expareja, tras sus críticas a Macarena Vélez y pedido de que no se acerque a su hija.

En un adelanto de ‘Magaly TV, la Firme’, el argentino aclaró que la relación Johana está completamente terminada, rechazando los comentarios.

“Yo no quiero saber nada con esta mujer (Cubillas). Todos los días le suplico que me deje en paz”, expresó. Además, aseguró que Macarena no tiene la culpa de la situación y pidió que se dejara de involucrarla en problemas personales.

Macarena Vélez presentó a Juan Ichazo como su pareja, pero él la desmiente

Durante su aparición en el programa "Amor y Fuego", el jueves 6 de marzo, Macarena Vélez presentó a Ichazo como su pareja, lo que generó sorpresa entre los conductores y espectadores.

Sin embargo, el empresario negó la afirmación en vivo. “Estamos saliendo, nos estamos conociendo... pareja de baile quiso decir”, aclaró Ichazo, dejando a Macarena en una situación incómoda.

Pese a esto, la modelo insistió en que su vínculo con el empresario es exclusivo y aseguró que sus padres ya lo conocen, aunque enfatizó que eso no significa que tengan una relación formal.